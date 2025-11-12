Οι αρχές στην Κίνα ανακοίνωσαν μέτρα για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μειώνοντας την πίεση για τις σχολικές επιδόσεις, περιορίζοντας τον χρόνο που περνούν μπροστά από οθόνες και επιβάλλοντας δύο ώρες σωματικής άσκησης καθημερινά.

Η πρωτοβουλία, που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο από το κινεζικό υπουργείο Παιδείας, προβλέπει επίσης την απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων μέσα στις σχολικές αίθουσες και μια χρονική περίοδο «χωρίς οθόνες» προκειμένου να περιοριστεί η υπερβολική έκθεση στο διαδίκτυο.

Τα σχολεία πρέπει «να ελέγχουν αυστηρά» τον συνολικό όγκο των μαθημάτων για το σπίτι και να προσφέρουν «τουλάχιστον» δύο ώρες σωματική άσκηση καθημερινά στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Παράλληλα τα σχολεία ενθαρρύνονται να «διασφαλίζουν ότι οι μαθητές κοιμούνται αρκετά», ορίζοντας με «λογικό» τρόπο την ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων και επιτρέποντας στα παιδιά επαρκή διαλείμματα για φαγητό.

«Εφαρμόστε αυστηρά τους κανονισμούς διαχείρισης του ύπνου, περιορίστε αποφασιστικά τις παραβιάσεις, όπως η υπερβολική μελέτη για το σπίτι, και αποτρέψτε τα υπερβολικά ακαδημαϊκά βάρη», ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο να βοηθήσουν τους μαθητές να μειώσουν το στρες και το άγχος, κυρίως για τις εξετάσεις.

Ο βαρύς φόρτος εργασιών για το σπίτι είναι ένα συχνό φαινόμενο στην Κίνα και οδηγεί σε έλλειψη ύπνου και αύξηση της κατάθλιψης και του άγχους μεταξύ των μαθητών, επισημαίνουν ειδικοί.

Σε ξεχωριστή του ανακοίνωση το κινεζικό υπουργείο Παιδείας επεσήμανε ότι θα περιορίσει και τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών εκτός σχολείου, φροντίζοντας να μην εργάζονται τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Το 2021 η Κίνα υιοθέτησε νομοσχέδιο που είχε στόχο τη μείωση της μελέτης στο σπίτι και απαγόρευσε τα ιδιαίτερα μαθήματα εκτός σχολείου. Ωστόσο πολλοί γονείς συνεχίζουν να καταφεύγουν στα ιδιαίτερα μαθήματα για τα παιδιά τους προκειμένου να τους προσφέρουν πλεονέκτημα στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό σύστημα της Κίνας.