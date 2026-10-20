Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνηθίζει να «μοιράζει» άβολες στιγμές στις δημόσιες εμφανίσεις του.

Αυτή τη φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ένα σεξιστικό σχόλιο μπροστά σε πλήθος κόσμου, με το οποίο απευθυνόταν στη σύζυγό του, Μελάνια και εκείνη απάντησε χαμογελώντας συγκαταβατικά και αποφεύγοντας το φιλί του.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής βρήκε την ευκαιρία να «αστειευτεί» δημόσια για την σημασία της υπογραφής της γυναίκας του, υποτιμώντας την μπροστά στο «φακό».

Βίντεο με το σεξιστικό σχόλιο του Τραμπ προς την Μελάνια:

«Δεν ξέρω αν η υπογραφή της σημαίνει κάτι»

Το μεσημέρι της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την υγεία των γυναικών. Στο πλευρό του, όπως πάντα, ήταν η Μελάνια.

Αφού έβαλε την υπογραφή του και ήρθε η σειρά της συζύγου του να υπογράψει, εκείνος σχολίασε: «Δεν ξέρω αν η υπογραφή της σημαίνει κάτι». Η Μελάνια Τραμπ χαμογέλασε κάπως άβολα στο άκουσμα του σεξιστικού σχολίου, αλλά απάντησε «Η δική σου είναι πιο σημαντική».

Η άβολη στιχομυθία έληξε με τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει «Είναι πολύ παρόμοια» και την σύζυγό του να απαντάει «Αντιγράφω τα πάντα», στρέφοντας το κεφάλι της αλλού, όταν εκείνος πήγε να την φιλήσει.