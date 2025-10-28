Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Την ανησυχία της σε ιδιωτικές συζητήσεις για τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ, να κατεδαφίσει την ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου προκειμένου να φτιάξει μία αίθουσα χορού που θα ταιριάζει στα δικά του γούστα, εκφράζει η Μελάνια Τραμπ.

Αν και όλοι οι συνεργάτες της έχουν μετακινηθεί, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ δεν έχει κάνει καμία δήλωση για την κατεδάφιση της πτέρυγας, που ιστορικά χρησιμοποιείται από τις συζύγους των Αμερικανών Προέδρων.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal όμως, η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, φέρεται να «είπε στους συνεργάτες της ότι δεν ήταν δικό της σχέδιο.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι στην καρδιά του κατασκευαστής. Μην έχετε καμία αμφιβολία: η ανακαινισμένη ανατολική πτέρυγα και η ολοκαίνουργια αίθουσα χορού θα κάνουν το Σπίτι του Λαού πιο χρήσιμο και όμορφο για τις επόμενες γενιές Προέδρων και Αμερικανών», ήταν το σχόλιο Εκπροσώπου του Λευκού Οίκου.

Ενδεικτική της απόστασης που θέλει να πάρει η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ είναι η σιωπή που έχει κρατήσει σχετικά με την κατεδάφιση της πτέρυγας, η οποία έχει χρησιμεύσει ως βάση για τις συζύγους των Προέδρων από την Κυβέρνηση του Τζίμι Κάρτερ, παρόλο που οι εργασίες έχουν σημάνει την αναστάτωση του χώρου, όπου στεγάζεται η δική της ομάδα.

Όπως σημειώνουν οι New York Times, η σιωπή αυτή δεν και τόσο μη αναμενόμενη, καθώς η Μελάνια Τραμπ έχει περάσει μόνο 14 από τις πρώτες 100 ημέρες του συζύγου της στην Ουάσιγκτον, προτιμώντας να βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ή στο Παλμ Μπιτς.

Επίσης, στη δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο η Μελάνια Τραμπ έχει μειώσει το προσωπικό της, σε μόλις πέντε εργαζομένους πλήρους απασχόλησης από τον Ιούλιο.

«Το να παρακολουθείς την κατεδάφιση είναι η φυσική συνέχεια του να βλέπεις τον ρόλο της Πρώτης Κυρίας να γίνεται όλο και μικρότερος», δήλωσε η συγγραφέας του First Women, Κέιτ Άντερσεν Μπρόουερ, προσθέτοντας ότι η Μελάνια Τραμπ «κάνει σαφές ότι – όπως και ο σύζυγός της – δεν θα είναι όπως οι άλλες Πρώτες Κυρίες … Ούτε την ενδιαφέρουν τα ιστορικά προηγούμενα».