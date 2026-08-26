Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν είχε μια «ριζοσπαστική» ιδέα για να βοηθήσει στην επίλυση των οικονομικών προβλημάτων της Γαλλίας… Έχει σκοπό να «βάλει φωτιά» σε ένα μεγάλο κομμάτι του δημοσίου χρέους της χώρας.

Σύμφωνα με το Politico, ο υποψήφιος για την γαλλική προεδρία ουσιαστικά ζητά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συμφωνήσει στην «παραίτηση» από τις πληρωμές τόκων για μια τεράστια δέσμη γαλλικών ομολόγων.

Η πρόταση του Μελανσόν προκάλεσε θύελλα επικρίσεων από κορυφαίους οικονομικούς αναλυτές και πολιτικούς, οι οποίοι τη χαρακτήρισαν ανεύθυνη και επικίνδυνη για την οικονομική σταθερότητα της χώρας και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί τη χαρακτήρισε «απάτη στην πιο αγνή της μορφή». Ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης, επέκρινε την πρόταση ως «ανοησία». Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Τιερί Μπρετόν δημοσίευσε άρθρο γνώμης εναντίον της πρότασης του Μελανσόν.

Ανησυχία για το δημόσιο χρέος της Γαλλίας

Οι αντίπαλοι του Μελανσόν δύσκολα μπορούν να αμφισβητήσουν το πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα. Με το δημόσιο χρέος να ανέρχεται σε περισσότερα από 3,5 τρισεκατομμύρια ευρώ, στο 117,5% του ΑΕΠ, το ζήτημα είναι η κύρια ανησυχία για τους ψηφοφόρους.

Ο δανεισμός της χώρας απειλεί ήδη να εκτροχιάσει τις προσπάθειες του Λεκορνί να συγκρατήσει το έλλειμμα. Η Γαλλία συγκαταλέγεται στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την παγκόσμια αύξηση του κόστους δανεισμού. Η απώλεια της εμπιστοσύνης στην ικανότητα, ή τη βούληση, της κυβέρνησης να αποπληρώσει τα ομόλογά της θα μπορούσε να κάνει τους επενδυτές να τα αποφύγουν, καθιστώντας αδύνατη για το Παρίσι τη συγκέντρωση των ρευστών διαθεσίμων που απαιτούνται για τη λειτουργία του κράτους.

Καθώς η κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους φουντώνει, η πρόταση του Μελανσόν για το χρέος έχει κυριαρχήσει στην πολιτική συζήτηση της χώρας. Έχει επίσης αναδείξει κάτι που οι αντίπαλοί του γνωρίζουν πολύ καλά: Ο βετεράνος της αριστεράς είναι έτοιμος για μάχη, την ώρα που οι περισσότεροι από αυτούς ακόμα προσπαθούν να συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους.

Ο ηγέτης του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» ξεκίνησε την προεδρική του εκστρατεία μήνες πριν από τους αντιπάλους του. Τώρα καταγράφει άνοδο στο 17% σε δημοσκόπηση της Toluna Harris Interactive που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα. Αυτό τον φέρνει στήθος με στήθος για τη δεύτερη θέση με τον επικρατέστερο κεντρώο υποψήφιο, τον πρώην Πρωθυπουργό Εντουάρ Φιλίπ, και σε ισχυρή θέση για να περάσει στον δεύτερο γύρο των εκλογών, όπου πιθανότατα θα αναμετρηθεί με την ακροδεξιά ηγέτιδα Μαρίν Λεπέν.

Ένας επαναληπτικός γύρος μεταξύ Μελανσόν και Λεπέν θα εγγυόταν ότι ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας θα εκλεγεί με ένα πρόγραμμα ανοιχτά εχθρικό προς την οικονομική ορθοδοξία που διαμόρφωσε τη νομισματική ένωση της Ευρώπης τα τελευταία 27 χρόνια.

Την ερχόμενη Πέμπτη, ο Μελανσόν και η Λεπέν θα βρεθούν στο στόχαστρο ερωτήσεων μαζί με άλλους πέντε βασικούς υποψηφίους για την προεδρία σε μια αναμενόμενη με μεγάλο ενδιαφέρον συζήτηση που διοργανώνει το Medef, το μεγαλύτερο επιχειρηματικό λόμπι της Γαλλίας.

Τα δημόσια οικονομικά, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης του Μελανσόν είναι πιθανό να τεθούν επί τάπητος.

«Το θέμα ήρθε για να μείνει», δήλωσε η Ορόρ Λαλούκ, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στενή σύμμαχος του βασικού κεντροαριστερού αντιπάλου του Μελανσόν, του επίσης ευρωβουλευτή Ραφαέλ Γκλυκσμάν. Ωστόσο, πρόσθεσε, «το ζήτημα του χρέους, όπως και όλα τα άλλα, απαιτεί μια προσέγγιση με λεπτές ισορροπίες».

Καθορίζοντας τη συζήτηση

Κατά τη διάρκεια μιας έντονης ομιλίας το πρωί της Κυριακής, ο Μελανσόν επιτέθηκε στους «ανίκανους» της κυβέρνησης, οι οποίοι, όπως δήλωσε, οδήγησαν τη χώρα στην «καταστροφή και το χάος».

Μιλώντας από μια εξέδρα στημένη πάνω στο νερό, σε ένα παραλίμνιο συνεδριακό κέντρο στο Σατονέφ-συρ-Ιζέρ, στα περίχωρα της πόλης Βαλάνς, ο ηγέτης της «Ανυπότακτης Γαλλίας» υιοθέτησε ένα προφητικό ύφος καθώς ξεσήκωνε χιλιάδες υποστηρικτές του με ένα θέμα που συχνά συνδέεται περισσότερο με γκρι κοστούμια και γυάλινους διαδρόμους παρά με λαϊκές συγκεντρώσεις: την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα ομόλογα του γαλλικού δημοσίου χρέους που διακρατά.

«Η γαλλική οικονομία ταλαντευόταν στο χείλος της ύφεσης, τώρα ετοιμάζεται να καταποντιστεί», τόνισε ο Μελανσόν.

«Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί και πρέπει να παγώσει το χρέος των [ευρωπαϊκών] κυβερνήσεων, ξεκινώντας από το χρέος που συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19», πρόσθεσε, εμμένοντας σε μια ιδέα που διατύπωσε για πρώτη φορά νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι με μια άλλη μεταφορά, όταν υποσχέθηκε να «βάλει φωτιά» στο χρέος που κατέχει το Ευρωσύστημα, η συντριπτική πλειονότητα του οποίου βρίσκεται στην Τράπεζα της Γαλλίας.

Το Ευρωσύστημα, το οποίο περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ, κατέχει περίπου το ένα έκτο του γαλλικού χρέους, συνολικού ύψους περίπου 600 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο αριστερός ηγέτης απευθυνόταν σε ένα πλήθος 10.000 ατόμων που συγκεντρώθηκαν σε μια εκδήλωση που είχε ως στόχο να δώσει τον τόνο για τον μαραθώνιο της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του 2027. Αντίθετα, η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερά δεν έχουν ακόμη αποφασίσει ποιος είναι ο καταλληλότερος να τις εκπροσωπήσει, με περίπου μια δωδεκάδα υποψηφίους να βρίσκονται στην κούρσα.

Ωστόσο, οι αντίπαλοι του Μελανσόν φαίνεται να συμφωνούν σε ένα πράγμα: Η πρότασή του θα επιδεινώσει μόνο τα δημοσιονομικά προβλήματα της Γαλλίας.

Εκτός πλαισίου

Έπειτα υπάρχει το νομικό ζήτημα. Οι συνθήκες της ΕΕ απαγορεύουν στην ΕΚΤ να διασώζει χώρες της ευρωζώνης, ακόμη και αν η τράπεζα βρήκε τρόπους να παρεμβαίνει στην κορύφωση της κρίσης της ευρωζώνης, όταν ο τότε πρόεδρός της Μάριο Ντράγκι δεσμεύτηκε να κάνει «ότι χρειαστεί» για τη διατήρηση του ευρώ, και εκ νέου κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid.

Μια μονομερής κίνηση της Γαλλίας, «ανυπακοή» ήταν ο όρος που χρησιμοποίησε ο στενός συνεργάτης του Μελανσόν, Μανουέλ Μπονπάρ, κατά τη διάρκεια ωριαίας συνέντευξης Τύπου για το θέμα το περασμένο Σάββατο, όχι μόνο θα τρομοκρατούσε τους επενδυτές, αλλά θα αμφισβητούσε και τα θεμέλια της ευρωζώνης.

«Το κάνει με δεξιοτεχνία, αλλά λέει ανοησίες», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκύρ στο τηλεοπτικό κανάλι BFM TV. Η επέμβαση στον ισολογισμό της Τράπεζας της Γαλλίας, ισχυρίστηκε, θα ισοδυναμούσε με «έξοδο από το ευρώ, επειδή λες ότι δεν σέβεσαι πλέον τους κανόνες της κοινής στέγης».

Δεν συμφωνούν όλοι. Μεταξύ των συμμετεχόντων στη συγκέντρωση της «Ανυπότακτης Γαλλίας» το Σαββατοκύριακο ήταν ο Ματιέ Πιγκάς, ένας διάσημος τραπεζίτης που συμβούλευσε την ελληνική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης και πρόσφατα ανέλαβε μια περιζήτητη σύμβαση για την αναδιάρθρωση του χρέους της Βενεζουέλας.

Ο Πιγκάς υποστήριξε την πρόταση κατά τη διάρκεια ωριαίας τηλεδιάσκεψης για το θέμα, βάζοντας το επιχειρηματικό του κύρος πίσω από την αμφιλεγόμενη ιδέα. Έκτοτε διασταυρώνει τα ξίφη του για το θέμα με τον πρώην επικεφαλής οικονομιολόγο του ΔΝΤ, Ολιβιέ Μπλανσάρ, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Το να προτείνεις ψεύτικες λύσεις, καλλιεργώντας ψεύτικες ελπίδες, είναι, πιστεύω, ανεύθυνο», δημοσίευσε ο Μπλανσάρ την Τρίτη.

Σύμφωνα με τον Γερμανό οικονομιολόγο Κάρστεν Μπρζέσκι, επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας της ING, το πρόβλημα είναι ότι ο Μελανσόν θέλει τα προνόμια της ευρωζώνης χωρίς τη σκληρή δουλειά.

Η Γαλλία παραβιάζει τους κανόνες της ΕΕ για το έλλειμμα σχεδόν κάθε χρόνο τα τελευταία είκοσι χρόνια, έχει δείξει μικρή διάθεση για δομικές μεταρρυθμίσεις όπως η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και συχνά αγνοεί τις δημοσιονομικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ο Μπρζέσκι.

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