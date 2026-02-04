Σε δημόσια τοποθέτηση, μετά την αναφορά του ονόματός της στο τελευταίο πακέτο αρχείων που δημοσιεύτηκαν για την υπόθεση Έπστιν, αποφάσισε να προχωρήσει η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα.

Η ερώτηση για το επίμαχο ηλεκτρονικό μήνυμα

Ειδικότερα, η Μελίντα Γκέιτς, μίλησε στη Ρέιτσελ Μάρτιν στο podcast Wild card του αμερικανικού National Public Radio. Η Μάρτιν ρώτησε την Γκέιτς για το περιεχόμενο ενός προσχεδίου email που φέρεται να έγραψε ο Έπστιν το 2013, σχετικά με τον πρώην σύζυγό της, στο οποίο αναφέρεται ονομαστικά και η ίδια.

«Τα emails που περιλαμβάνονται στα αρχεία υποδηλώνουν ότι ο Μπιλ Γκέιτς είχε επιπλέον εξωσυζυγικές σχέσεις και ότι προσπάθησε να προμηθευτεί φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία σεξουαλικώς μεταδιδόμενης λοίμωξης, και ότι σκόπευε να σας δώσει το φάρμακο χωρίς να το γνωρίζετε», ρώτησε χαρακτηριστικά η Ρέιτσελ Μάρτιν, ζητώντας να μάθει το πώς αισθάνεται.

«Ελπίζω να αποδοθεί δικαιοσύνη για εκείνα τα κορίτσια»

«Απλώς μια απερίγραπτη θλίψη», απάντησε στην Ρέιτσελ η Μελίντα Γκέιτς, για να τονίσει ότι «Σκέφτομαι αυτά τα νεαρά κορίτσια και λέω: “Θεέ μου, πώς συνέβη αυτό σε αυτά τα κορίτσια;” Τουλάχιστον εγώ κατάφερα να προχωρήσω στη ζωή μου και ελπίζω να αποδοθεί δικαιοσύνη για εκείνα τα κορίτσια που είναι γυναίκες σήμερα».

«Να λογοδοτήσουν αυτοί, όχι εγώ»

«Όποια και αν είναι τα ερωτήματα αφορούν σε εκείνους τους ανθρώπους (που είχαν επαφή με τον Έπστιν), ακόμα και τον πρώην σύζυγό μου. Αυτοί οφείλουν να απαντήσουν για αυτά τα πράγματα, όχι εγώ», για να προσθέσει ότι «Για μένα, είναι δύσκολο κάθε φορά που ανακύπτουν αυτές οι λεπτομέρειες επειδή φέρνουν πίσω αναμνήσεις από μερικές πολύ, πολύ επώδυνες στιγμές του γάμου μου».

Διαψεύδει ο εκπρόσωπος του Γκέιτς

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «απολύτως παράλογους και εντελώς ψευδείς», προσθέτοντας πως τα έγγραφα αποδεικνύουν μόνο την «απογοήτευση του Έπστιν που δεν είχε μια συνεχή σχέση με τον Γκέιτς και τις ακραίες μεθόδους που χρησιμοποιούσε για να τον παγιδεύσει».

Δείτε το βίντεο