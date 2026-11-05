Στο ζήτημα της ευρωπαϊκής στρατηγικής απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία επανήλθε η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, απευθύνοντας επίσημη επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης έθεσε εκ νέου με έμφαση το ζήτημα της συνοχής των «27», ζητώντας κοινή γραμμή και αποφασιστικότητα.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά στην επιστολή της: «Υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων, αναγκάζομαι να αναφερθώ και πάλι στο θέμα που έθιξα επανειλημμένα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εννοώ την ανάγκη, για την Ευρώπη, να μιλά με ενιαία φωνή για το ουκρανικό. Είναι άμεση, πλέον, ανάγκη».

Οι κίνδυνοι από τον κατακερματισμό των ευρωπαϊκών θέσεων

Η Τζόρτζια Μελόνι έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες που επιφέρει η έλλειψη ενιαίας κατεύθυνσης, τονίζοντας ότι η εικόνα διχασμού αποδυναμώνει τη διεθνή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

«Δίνοντας την εικόνα μιας Ευρώπης η οποία προχωρά χωρίς συντονισμό, ευνοούμε εκείνους που επιθυμούν τη συνέχιση του πολέμου».

Η ίδια χαρακτήρισε τη στάση αυτή απαράδεκτη, σημειώνοντας με σαφήνεια: «Είναι απαράδεκτο, από τη στιγμή που διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές και το μέλλον της ασφάλειάς μας».

Αποστασιοποίηση από διεκδίκηση ρόλων για τη Ρώμη

Παράλληλα, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός θέλησε να αποσαφηνίσει ότι η πρωτοβουλία της δεν υποκινείται από εθνικές σκοπιμότητες.

«Δεν ζητώ μία θέση για την Ιταλία στο ένα ή στο άλλο σχήμα. Κάθε άλλο: αν αυτό μπορεί να καταστήσει εγκυρότερο το αίτημά μου, είμαι έτοιμη να διευκρινίσω ότι δεν ζητώ τον συγκεκριμένο ρόλο ούτε για εμένα, ούτε για την Ιταλία», ξεκαθάρισε κλείνοντας την παρέμβασή της.