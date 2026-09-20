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Σε μια κίνηση που αναμένεται να αναθερμάνει τις συζητήσεις γύρω από την εκπαιδευτική πολιτική και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι γνωστοποίησε την πρόθεση της κυβέρνησής της να εισαγάγει άμεσα ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Κεντρικός πυλώνας της σχεδιαζόμενης παρέμβασης αποτελεί η νομοθετική κατοχύρωση ενός ανώτατου ορίου στον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που θα μπορούν να φοιτούν στο ίδιο τμήμα.

Παράλληλα, όπως είχε ήδη ανακοινώσει ο Ιταλός υπουργός παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα, πρόσθεσε οι ότι γονείς ξένων μαθητών με κακές σχολικές επιδόσεις θα υποχρεωθούν να μαθαίνουν ιταλικά, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευθεί η χρήση μπούρκας και χιτζάμπ.

«Τα ιταλάκια δεν πρέπει να αισθάνονται μειονότητα μέσα στα σχολεία, δεν  μπορούμε να το δεχτούμε», δήλωσε η Μελόνι μιλώντας στο φεστιβάλ νέων του κόμματός της «Αδέλφια της Ιταλίας».

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