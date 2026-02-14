«Δεν συμμερίζομαι τις κριτικές του Μερτς στην κουλτούρα του Maga. Πρόκειται για πολιτικές εκτιμήσεις και δεν είναι ζήτημα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων.

Από την Αιθιοπία, όπου συμμετέχει στη Διάσκεψη Ιταλίας–Αφρικής, η Μελόνι τόνισε ότι απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως «η Ευρώπη πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με τον εαυτό της, ιδίως σε ό,τι αφορά το μέτωπο της ασφάλειας».

«Είναι αναγκαίο να αξιοποιήσουμε περισσότερο όσα μας ενώνουν. Αυτό είναι βασικής σημασίας, ιδίως για τις ευρωπαϊκές χώρες και την Ιταλία», πρόσθεσε, αναφερόμενη στη διατλαντική συνεργασία.

Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι «η Ευρώπη πρέπει να εργαστεί για να μετατραπεί ξανά σε πραγματικό γεωπολιτικό παίκτη», δίνοντας έμφαση στην ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας και ενίσχυσης του ρόλου της Ένωσης στο διεθνές περιβάλλον.

Αναφορικά με το «Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα», η Μελόνι ανακοίνωσε ότι η Ιταλία θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία με καθεστώς παρατηρητή.