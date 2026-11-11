Καθησυχαστική, αλλά και αυστηρή απέναντι σε όσους επιδιώκουν να σπείρουν τον πανικό, εμφανίστηκε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, με αφορμή το μπαράζ απειλητικών μηνυμάτων για τοποθέτηση βόμβας που οδήγησε την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου, στην εκκένωση εκατοντάδων σχολικών συγκροτημάτων σε όλη την Ιταλία.

Μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματός της, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης ξεκαθάρισε πως πρόκειται για μια προσπάθεια ψυχολογικού εκβιασμού και όχι για πραγματικό κίνδυνο. «Δεν υπάρχουν ουσιαστικές απειλές και τα μηνύματα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για να πλήξουν, αλλά για να τρομάξουν. Θέλουν να προκαλέσουν φόβο, χάος, να σπαταλήσουμε τις ημέρες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι οι ιταλικές δικαστικές και διωκτικές αρχές βρίσκονται ήδη σε ανοιχτή γραμμή με τις αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων ευρωπαϊκών κρατών, προκειμένου να εντοπιστούν οι αποστολείς των απειλών. Προειδοποίησε, μάλιστα, τους πολίτες να είναι προετοιμασμένοι για επανάληψη του φαινομένου, τονίζοντας: «Μηνύματα σαν κι αυτά μπορεί να σταλούν και πάλι. Δεν θα σημαίνει ότι κάτι δεν λειτούργησε, θα είναι η απόδειξη ότι όποιος τα στέλνει δεν διαθέτει τίποτε άλλο. Και θα μας βρει έτοιμους».

«Κανονικά στα σχολεία τα παιδιά»

Η Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε τη δέσμευση της κυβέρνησής της να διατηρήσει τον μηχανισμό ασφαλείας στο ύψιστο επίπεδο επιφυλακής, ωστόσο έστειλε ένα σαφές μήνυμα κανονικότητας, διαμηνύοντας πως το κράτος «δεν θα επιτρέψει σε ένα ανώνυμο μέιλ να καθορίσει το σχολικό ημερολόγιο των παιδιών».

Στο πλαίσιο της διαχείρισης της κρίσης, η πρωθυπουργός προανήγγειλε συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς της αντιπολίτευσης για την αυριανή ημέρα, επιδιώκοντας ένα αρραγές εσωτερικό μέτωπο.

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Μελόνι περιέγραψε την εικόνα που οφείλει να εκπέμψει η ιταλική κοινωνία απέναντι σε αυτές τις κακόβουλες ενέργειες: «Όποιος έκανε όλα αυτά, ήθελε μια μπλοκαρισμένη, φοβισμένη χώρα. Αύριο θα δει μια χώρα που ξυπνά, συνοδεύει τα παιδιά της στο σχολείο και πάει στη δουλειά. Αυτή είναι η καλύτερη και ισχυρότερη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε».