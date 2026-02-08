Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, με ανάρτησή της στο διαδίκτυο θέλησε να εκφράσει την αλληλεγγύη της στις αστυνομικές δυνάμεις της χώρας της, μετά τις συγκρούσεις που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, 7 Φεβρουαρίου, σε μικρή απόσταση από το Ολυμπιακό Χωριό της ιταλικής συμπρωτεύουσας.

«Χιλιάδες Ιταλοί, τις ώρες αυτές εργάζονται για να πάνε όλα καλά, στην Χειμερινή Ολυμπιάδα. Πάρα πολλοί είναι εθελοντές, διότι επιθυμούν να ξεχωρίσει το Έθνος τους, να τύχει σεβασμού και θαυμασμού», έγραψε η Μελόνι.

Στην συνέχεια, στην ανάρτησή της στο Instagram, Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε:

«Υπάρχουν, όμως, κι αυτοί: οι εχθροί της Ιταλίας και των Ιταλών, οι οποίοι διαδηλώνουν “κατά των Ολυμπιακών Αγώνων”, στέλνοντας τις συγκεκριμένες εικόνες στις τηλεοράσεις της μισής υφηλίου. Κάποιοι άλλοι έκοψαν και τα σιδηροδρομικά καλώδια, για να εμποδίσουν τις αναχωρήσεις των τρένων. Αλληλεγγύη, για μια ακόμη φορά, στις αστυνομικές δυνάμεις, στην πόλη του Μιλάνου, σε όλους όσους θα δουν να ακυρώνεται η δουλειά τους, από αυτές τις συμμορίες εγκληματιών».

Η ανάρτηση της Μελόνι: