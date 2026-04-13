“Ευχαριστώ τον φίλο μου Βίκτορ Όρμπαν για την έντονη συνεργασία των τελευταίων ετών, ξέρω ότι από την αντιπολίτευση θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη χώρα του”, υπογράμμισε σε μήνυμά της η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

” Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ για την ξεκάθαρη εκλογική του νίκη. Η ιταλική κυβέρνηση του εύχεται καλή δουλειά. Ιταλία και Ουγγαρία έιναι χώρες που συνδέονται με βαθιά φιλία και είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με εποικοδομητικό πνεύμα, προς το συμφέρον των λαών μας και των κοινών προκλήσεων, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο “, πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.