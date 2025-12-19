Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στο περιθώριο της ευρωπαϊκής διάσκεψης κορυφής των Βρυξελλών, αναφέρθηκε στην συμφωνία των χωρών μελών για την Mercosur.

Όπως δήλωσε: «Καταβάλλεται προσπάθεια με στόχο την αναβολή της διάσκεψης Mercosur, κάτι που μας επιτρέψει να εξασφαλίσουμε κι άλλες εβδομάδες,ώστε να δώσουμε τις απαντήσεις που ζητούν οι αγρότες μας, να προσφέρουμε προστασία για τα προϊόντα μας και να μπορέσουμε να εγκρίνουμε την συμφωνία όταν -όπως έχουμε πει- θα έχουμε όλες τις εγγυήσεις».

Με αναφορά, επίσης, στην συμφωνία για το ουκρανικό, η Μελόνι πρόσθεσε: «θα έλεγα οτι και στα δύο, κύρια αυτά θέματα υπερισχύει η λογική, είμαι ευχαριστημένη από τα αποτελέσματα».