Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, αναφέρθηκε στην ημέρα του Ολοκαυτώματος, επισημαίνοντας πως αποτελεί έναν θεμελιώδη σταθμό ιστορικής ενδοσκόπησης και συλλογικής ευθύνης.

Όπως τόνισε, «δεν είναι απλώς μια τελετουργική υπενθύμιση του παρελθόντος, αλλά μια πράξη συνείδησης, που μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τις σκοτεινότερες πτυχές της ανθρώπινης ιστορίας». Μέσα από τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και τη διατήρηση των μαρτυριών των επιζώντων και των απογόνων τους, οικοδομείται ένα ηθικό ανάχωμα απέναντι στη λήθη, την παραχάραξη και την επανάληψη της βαρβαρότητας. Η μνήμη δεν είναι παθητική, είναι πράξη αντίστασης και ευθύνης, υπογραμμίζει η Μελόνι.

Πιο συγκεκριμένα, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, στο μήνυμά της υπογράμμισε:

«Κατά την Ημέρα Μνήμης, τιμάμε τα θύματα και διατηρούμε ζωντανή την μνήμη των όσων συνέβησαν, μέσω και της πολύτιμης μαρτυρίας των επιζώντων και των απογόνων τους. Σήμερα τιμάμε τους δίκαιους κάθε έθνους, οι οποίοι δεν δίστασαν να θέσουν σε κίνδυνο την ζωή τους, για να αντιταχθούν στο ναζιστικό σχέδιο και να σώσουν ζωές αθώων ανθρώπων.

Κατά την ημέρα αυτή, καταδικάζουμε και πάλι την συνενοχή του φασιστικού καθεστώτος στους διωγμούς, στις μαζικές επιχειρήσεις σύλληψης, και στους εκτοπισμούς στα στρατόπεδα εξόντωσης. Μια μαύρη σελίδα της ιταλικής ιστορίας, η οποία σφραγίστηκε από το όνειδος των φυλετικών νόμων κατά των Εβραίων, του 1938».