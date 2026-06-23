Για τις σχέσεις της με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο φεστιβάλ που διοργάνωσε η ιταλική εφημερίδα La Verità.

Πιο συγκεκριμένα η Ιταλίδα ηγέτης δεν έκρυψε την έκπληξή της για τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του αρχηγού του αμερικανικού κράτους, οι οποίες αφορούσαν την ίδια προσωπικά αλλά και το κυβερνητικό της έργο στη Ρώμη.

Παρά την αιχμή αυτή, η Μελόνι έσπευσε να υπογραμμίσει τη στρατηγική σημασία της συμμαχίας των δύο χωρών, επισημαίνοντας με νόημα ότι οι διμερείς επαφές ανάμεσα στην Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι απαραίτητο να επανέλθουν άμεσα σε ένα επίπεδο σταθερότητας και ομαλότητας, αφήνοντας πίσω τις όποιες παρεξηγήσεις.

«Εξέφρασα την άποψη αυτή και στο υπουργικό συμβούλιο σε ό,τι αφορά τις επόμενες συναντήσεις. Το μέτωπο, πάντως, διευρύνθηκε, δεν αφορά μόνο την Ιταλία», πρόσθεσε η Μελόνι.

«Δεν αλλάζω γνώμη, θεωρώ σημαντικό να διατηρηθεί η σχέση της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Ερωτηθείσα σχετικά με τη διαπραγμάτευση των ΗΠΑ με το Ιράν, δήλωσε ότι «είναι αρκετά αισιόδοξη, αν και ξέρει ότι δεν πρόκειται για κάτι το απλό». Εξήγησε, δε, ότι η χώρα της είναι διατεθειμένη να βοηθήσει σε διπλωματικό επίπεδο, όπως και με συμμετοχή σε αποστολή για καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες.

Η Τζόρτζια Μελόνι, τέλος, υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ χωρίς την πληρωμή «διοδίων» στο καθεστώς της Τεχεράνης.