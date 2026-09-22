Σε δηλώσεις της στη δημόσια τηλεόραση Rai, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε και πάλι στο σχέδιό της για “πλαφόν” στους ξένους μαθητές που φοιτούν στα σχολεία της χώρας.

“Είναι σαφώς πιο εύκολο να δημιουργηθεί γκέτο όταν παίρνεις ένα παιδί που δεν μιλάει ιταλικά και το βάζεις σε μια τάξη στην οποία τα περισσότερα παιδιά, επίσης, δεν μιλούν τη γλώσσα μας”, δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

“Όταν δημιουργείς τάξεις με μεγαλύτερη ισορροπία, με διαφορετική κατανομή των παιδιών, αποφεύγεις το γκέτο”, πρόσθεσε.

Η Μελόνι υπογράμμισε πως “όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα ήταν υπουργός Παιδείας, υπέγραφε εγκυκλίους οι οποίες ζητούσαν, πάνω-κάτω, να μην συγκεντρώνονται πολλά ξένα παιδιά στην ίδια τάξη”.

Σε παρέμβασή του, χθες Δευτέρα, ο Ιταλός πρόεδρος τόνισε ότι “το σχολείο είναι το κλειδί για την ένταξη των ξένων μαθητών και δεν πρέπει να υψώνει τείχη”.

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης υπερασπίστηκε επίσης την εξαγγελία της για απαγόρευση της μπούρκας στα σχολεία, διότι “πρόκειται και για θέμα ασφάλειας” και “ανάλογα μέτρα ισχύουν στις μισές χώρες της Ευρώπης και σε πολλές μουσουλμανικές χώρες”.