Η ανάγκη για ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας που πραγματοποίησε η Τζόρτζια Μελόνι κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της Ιταλικής Ένωσης Βιομηχάνων (Confindustria).

Πιο συγκεκριμμένα η Ιταλίδα πρωθυπουργός προσδιορίσε μεταξύ άλλων τη σημερινή δομή των ευρωπαϊκών θεσμών ως το βασικότερο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί άμεσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική πορεία της ηπείρου.

«Η κύρια δυσκολία που μας αφορά από κοντά, είναι το πώς διαμορφώνεται, σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για έναν γραφειοκρατικό γίγαντα, ο οποίος πολύ συχνά θυσίασε την ανταγωνιστικότητα και την στρατηγική ανάπτυξη, στον βωμό ιδεολογικών και τεχνοκρατικών προσεγγίσεων», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Η Ευρώπη πολλαπλασίασε ασταμάτητα τους κανόνες, σε κάθε τομέα της ζωής μας. Χαρακτηρίσθηκε από μυωπική στάση, όμως, όταν έπρεπε να ακουστεί, η φωνή της, στο διεθνές γίγνεσθαι», συμπλήρωσε η Μελόνι.

«Πιστεύω ότι πρέπει να καταβληθούν κι άλλες προσπάθειες, με στόχο η πολιτική να αποκτήσει και πάλι κεντρική θέση, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να καταστεί και πάλι σαφής μια αυτονόητη αρχή της δημοκρατίας. Η γραφειοκρατία πρέπει να εφαρμόζει τις οδηγίες της πολιτικής, όχι να την αντικαθιστά», ολοκλήρωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.