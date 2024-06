«Η πρόταση του Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλιστών και των Φιλελευθέρων, για τους νέους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών είναι λανθασμένη σε ό,τι αφορά τη μέθοδο και την ουσία της», έγραψε στο «Χ» η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Αποφάσισα να μην την στηρίξω, από σεβασμό στους πολίτες και στις υποδείξεις που μας έκαναν» στις Ευρωεκλογές. «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, για να εξασφαλίσουμε -επιτέλους- στην Ιταλία, το βάρος που της αρμόζει στην Ευρώπη», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

La proposta formulata da popolari, socialisti e liberali per i nuovi vertici europei è sbagliata nel metodo e nel merito. Ho deciso di non sostenerla per rispetto dei cittadini e delle indicazioni che da quei cittadini sono arrivate con le elezioni. Continuiamo a lavorare per…

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 27, 2024