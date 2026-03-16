«Παρέμβαση στα στενά του Ορμούζ θα σήμαινε ένα βήμα προς την εμπλοκή στον πόλεμο», δήλωσε απόψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε παρέμβασή της σε εκπομπή του τηλεοπτικού ομίλου Μπερλουσκόνι.

BREAKING: 🇮🇹 Italian Prime Minister Giorgia Meloni says Italy will not participate in the U.S.-led war against Iran and does not intend to enter the conflict. Italy will not take part in the military intervention in the Middle East. pic.twitter.com/J7l7nANsvI — Defence Journal (@Defence_Journl) March 16, 2026

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να ενισχύσουμε την αποστολή Ασπίδες, άρα μιλάμε για την Ερυθρά Θάλασσα», πρόσθεσε η Μελόνι, η οποία αποσαφήνισε ότι για την κυβέρνησή της είναι «ζωτικής σημασίας η ελεύθερη ναυσιπλοΐα, η οποία ήταν σήμερα και αντικείμενο γραπτής ανακοίνωσης με εταίρους της Ιταλίας».