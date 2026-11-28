Αυστηρό μήνυμα προς το Κίεβο έστειλε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, ξεκαθαρίζοντας στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πως η στήριξη της Ρώμης δεν αποτελεί «λευκή επιταγή» για στρατιωτικές κινήσεις που απειλούν τη σταθερότητα της Μεσογείου. Αφορμή στάθηκαν τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον δύο ρωσικών πλοίων στη Βεγγάζη της Λιβύης, τα οποία προκάλεσαν αλυσιδωτές διπλωματικές αντιδράσεις σε Ιταλία, Γερμανία και Τουρκία.

Τι ειπώθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας των δύο ηγετών, η Τζόρτζια Μελόνι —παρότι παραμένει σταθερή σύμμαχος της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής— μίλησε χωρίς περιστροφές. Όπως προκύπτει από την επίσημη ενημέρωση του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών, η πρωθυπουργός της Ιταλίας έθεσε ευθέως θέμα παραβίασης της λιβυκής κυριαρχίας και προειδοποίησε για το ενδεχόμενο μεταφοράς των εχθροπραξιών στη λεκάνη της Μεσογείου.

Η Ρώμη επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, ωστόσο έθεσε σαφή όρια, ξεκαθαρίζοντας ότι η ιταλική βοήθεια δεν συνεπάγεται ανοχή σε ενέργειες που εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας και της ευρύτερης περιοχής.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναγνώρισε ότι το χτύπημα στο λιμάνι της Βεγγάζης εκτελέστηκε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συντονισμό με τους δυτικούς εταίρους. Σύμφωνα με την ιταλική ανακοίνωση, ο Ουκρανός πρόεδρος έδειξε κατανόηση για τους προβληματισμούς της Ρώμης και δεσμεύτηκε για συνεχή, απευθείας δίαυλο επικοινωνίας και ανταλλαγή πληροφοριών στο εξής.

Η παρέμβαση Ταγιάνι και οι εσωτερικές πιέσεις στην Ιταλία

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας, Αντόνιο Ταγιάνι. Μιλώντας στην εφημερίδα Corriere della Sera την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος της Forza Italia χαρακτήρισε εσφαλμένη την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Λιβύης και τόνισε πως η ιταλική κυβέρνηση είχε πλήρη άγνοια για τα σχέδια του Κιέβου να πλήξει στόχους εντός λιβυκών χωρικών υδάτων και λιμενικών εγκαταστάσεων. Ο ίδιος μετέφερε τις ιταλικές ενστάσεις και στον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, επιμένοντας στον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας της Λιβύης, ενώ παράλληλα χαρακτήρισε «στρατηγική επιλογή» τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία.

Το περιστατικό πυροδότησε αντιδράσεις και στο εσωτερικό του ιταλικού κυβερνητικού συνασπισμού. Η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι —η οποία έχει εκφράσει επανειλημμένα αντιρρήσεις για την αποστολή στρατιωτικού υλικού στο Κίεβο— χαρακτήρισε την ουκρανική επιχείρηση «απαράδεκτη», εκφράζοντας φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη Βόρεια Αφρική.

Ανησυχία σε Βερολίνο και Άγκυρα για τη Μεσόγειο

Η μεταφορά της σύγκρουσης εκτός της ζώνης της Μαύρης Θάλασσας δημιουργεί νέες τριβές μεταξύ του Κιέβου και των συμμάχων του, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα ναυσιπλοΐας και διεθνούς δικαίου.

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, έστειλε εξίσου σαφές μήνυμα από το Βερολίνο, στο περιθώριο κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ρουμάνο ομόλογό του, Νταν Νεκουλαέσκου. Αφού επανέλαβε πως το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα είναι αδιαμφισβήτητο, προειδοποίησε κατηγορηματικά κατά της γεωγραφικής επέκτασης του πολέμου σε τρίτα κράτη.

Αντίστοιχα, η Άγκυρα κατήγγειλε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ζήτησε να μείνει η εμπορική ναυτιλία εκτός στρατιωτικών στόχων. Παρά τις πιέσεις, η ουκρανική ηγεσία υπερασπίζεται τις επιθέσεις στη Βεγγάζη, επιμένοντας πως αποτελούν νόμιμη αμυντική ενέργεια απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.