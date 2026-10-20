Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν νέων βίαιων κινητοποιήσεων στο Μιλάνο και σε άλλες πόλεις της Ιταλίας. Πρόκειται για νομοθετικό διάταγμα το οποίο πρόκειται να τεθεί άμεσα σε ισχύ.

«Προβλέπεται ένα νέο αδίκημα, η βίαιη συμμετοχή σε διαδήλωση: αν κατά τη διάρκεια πορείας, μαζί με πέντε ή περισσότερα άτομα αρχίσεις να πετάς πέτρες, μπαστούνια, θέσεις σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια, κινδυνεύεις να καταδικαστείς μέχρι και σε πέντε χρόνια φυλάκισης, με πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ» τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

🚨ITALIA : HACE INSTANTES .

GIORGIA MELONI Habla para toda Italia 🇮🇹 a raíz de la violencia y los saqueos en varias ciudades Italianas. https://t.co/2GouxD2IPO — Teniente Libertario💎109.200YouTube🔔Alex Patzold (@AlexPatzold) October 20, 2026

«Αν το πρόσωπό σου ήταν καλυμμένο ή αν τραυμάτισες κάποιον, οι ποινές αυξάνονται, όπως αυξάνονται, επίσης, για ομαδική πρόκληση καταστροφών. Παράλληλα, με τα μέτρα αυτά εφαρμόζουμε μια απλή αρχή: όποιος ευθύνεται για τα σπασμένα, πληρώνει. Και αν για τα σπασμένα ευθύνεται ένας ανήλικος, θα πληρώνουν οι γονείς του», πρόσθεσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Εξήγησε, επίσης, ότι σε περίπτωση καταστροφής δημοσίων αγαθών, ο νομάρχης θα στέλνει τον λογαριασμό στο σπίτι, ενώ σε περίπτωση καταστροφής ιδιωτικών αγαθών ο ιδιοκτήτης θα πηγαίνει στον δικαστή, ο οποίος και θα εκδίδει απόφαση άμεσης πληρωμής», πρόσθεσε η Μελόνι.

#Meloni: a #Milano violenze inaccettabili, nessuno può minimizzare. Il video messaggio della premier https://t.co/2iGgpDPfwR — askanews (@askanews_ita) October 20, 2026

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε ότι η προληπτική προσαγωγή υπόπτων πριν από διαδηλώσεις, θα επεκταθεί και στα ανήλικα άτομα.

«Θέλω να είμαι σαφής: δεν υπάρχει πολιτική ιδέα, κοινωνική δυσκολία, δεν υπάρχει αντιπολίτευση η οποία να μπορεί να δικαιολογήσει την καταστροφή ενός καταστήματος για να κλαπεί το εμπόρευμα. Πίσω από εκείνη τη βιτρίνα βρίσκεται μια οικογένεια η οποία επένδυσε τις θυσίες μιας ζωής, βρίσκονται εργαζόμενοι οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι, πολίτες οι οποίοι έχουν δικαίωμα να ζήσουν στην πόλη τους χωρίς φόβο. Δεν υπάρχει τίποτα το επαναστατικό στο να κλέβεις και να καταστρέφεις. Η κλοπή και η καταστροφή δεν αποτελεί διαμαρτυρία, μιλάμε για εγκληματικότητα. Και η απάντηση του κράτους πρέπει να είναι αποφασιστική», δήλωσε τέλος η Τζόρτζια Μελόνι.

O πρόεδρος της Δημοκρατίας Ματαρέλα αρνήθηκε να συναινέσει στη διεύρυνση των δικαιοδοσιών του στρατού

Σύμφωνα με πληροφορίες του ιταλικού Τύπου, ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα αρνήθηκε να αποδεχθεί το αίτημα του υπουργού Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο να δοθούν στους στρατιώτες που θα σταλούν στο Μιλάνο ίδιες δικαιοδοσίες με εκείνες της αστυνομίας και των καραμπινιέρων.

Ο Κροζέτο, σε ανάρτησή του, είχε ταχθεί υπέρ της διεύρυνσης των δικαιοδοσιών των ανδρών και γυναικών του στρατού, οι οποίοι θα σταλούν στο Μιλάνο και σε άλλες ιταλικές πόλεις για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση τυχόν νέων, βίαιων επεισοδίων.

Ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας είχε ζητήσει για τον στρατό, ίδιες αρμοδιότητες με εκείνες της αστυνομίας, των καραμπινιέρων και της οικονομικής αστυνομίας, για διάστημα τριών μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι το νομοθετικό διάταγμα, το οποίο θα περιέχει τα μέτρα της κυβέρνησης Μελόνι για τη δημόσια ασφάλεια, θα πρέπει να υπογραφεί και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.