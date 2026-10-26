Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι απέστειλε συγχαρητήριο μήνυμα στον επανεκλεγέντα πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των καθιερωμένων διπλωματικών επαφών μεταξύ κρατών που διατηρούν μακροχρόνιες ιστορικές σχέσεις.

Παράλληλα, η ιταλική πλευρά σηματοδοτεί τη βούλησή της να διατηρήσει ανοιχτούς τους επίσημους διαύλους επικοινωνίας, εστιάζοντας στη συνέχιση της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Πιο αναλυτικά, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης, στο μήνυμά της αναφέρει:

«Συγχαίρω τον πρόεδρο Λούλα για την επανεκλογή του και τον βραζιλιάνικο λαό για την εξαιρετική συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία. Ιταλία και Βραζιλία θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στα κύρια διμερή θέματα και στις τόσες κοινές προκλήσεις που μας περιμένουν, στο πνεύμα φιλίας που ενώνει τους λαούς μας».