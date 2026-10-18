Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή και το Σάββατο σε πολλές ιταλικές πόλεις και σε βίαιες παρεκτροπές που οφείλονται σε μειοψηφία διαδηλωτών, οι οποίοι κατέβηκαν στους δρόμους με καλυμμένο το πρόσωπο.

«Το να διαδηλώνεις αποτελεί δικαίωμα, το να καταστρέφεις τις πόλεις μας όχι. Ανανεώνω το αίτημά μου προς την αντιπολίτευση: δεν πρέπει να είναι ασαφής πάνω σε αυτό το θέμα. Πρέπει να καταγγείλει με σαφήνεια τη βία και να κάνει έκκληση για ειρηνική διεξαγωγή κάθε κινητοποίησης. Η απόρριψη πρέπει να είναι ομόφωνη. Κάθε δισταγμός μετατρέπεται σε δικαιολογία. Η σιωπή είναι απαράδεκτη», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

Η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος Έλι Σλάιν είχε καταδικάσει νωρίτερα τη βία που καταγράφηκε την Παρασκευή στην κινητοποίηση στο Τορίνο εκφράζοντας «όλη της την αλληλεγγύη, όπως και του κόμματός της, στους αστυνομικούς, στους δημοσιογράφους και στην πόλη του Τορίνο που δέχθηκαν εγκληματική επίθεση από βίαιες, οργανωμένες ομάδες με καλυμμένο το πρόσωπο».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό, τουλάχιστον 40 διαδηλωτές και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Μιλάνο.