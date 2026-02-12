Για «ιταλογερμανική ατμομηχανή» στην παρούσα φάση της Ευρώπης έκανε λόγο η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Η Μελόνι έκανε τη δήλωση αυτή, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο περιθώριο της άτυπης Ευρωπαϊκής Συνόδου που διεξάγεται στο κάστρο Alden Biesen στο Βέλγιο.

Συγκεκριμένα τόνισε ότι η ενισχυμένη συνεργασία Ρώμης και Βερολίνου δεν έχει χαρακτήρα αποκλεισμού. «Στην Ευρώπη, σε αυτή τη φάση υπάρχει σίγουρα μια ιταλογερμανική ατμομηχανή, αλλά είναι μια πρωτοβουλία που δεν θέλει να αποκλείσει κανέναν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σύγκλιση που υπάρχει με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, επισημαίνοντας ότι σε πολλά ζητήματα, οι δύο χώρες ενισχύουν τον διμερή συντονισμό τους. «Δεν είναι κάτι που γίνεται εις βάρος κάποιου άλλου», σημείωσε, προσθέτοντας ότι και η Γαλλία συμμετέχει στον διάλογο για την ανταγωνιστικότητα, τον οποίο –όπως είπε– η Ιταλία συνέβαλε στο να ξεκινήσει.

«Η Γαλλία είναι μια ιδιαίτερα σημαντική χώρα σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά, και η συμμετοχή της είναι θετική», συμπλήρωσε.

Η κ. Μελόνι έκανε λόγο για νέα ώθηση στις σχέσεις Ιταλίας–Γερμανίας, επισημαίνοντας την ικανότητα των δύο χωρών να συντονίζουν αποτελεσματικά τις θέσεις τους σε κρίσιμα ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας. «Ο ρόλος του Καγκελάριου Μερτς ήταν και παραμένει πολύ θετικός. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στον Φρίντριχ, διότι μαζί κάνουμε καλή δουλειά», κατέληξε.