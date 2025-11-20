Η 9χρονη Μέλοντι Μπάσαρντ αγνοείται εδώ και 35 μέρες. Όλη η Αμερική έχει σοκαριστεί, από την άλλη η μητέρα της όχι και τόσο…

Το μικρό κορίτσι φαίνεται πως είχε πάει για ένα roadtrip με την μητέρα της, Άσλι Μπάσαρντ, το οποίο θα ξεκινούσε από την Καλιφόρνια και θα είχε ως τελικό προορισμό τη Νεμπράσκα. Η Άσλι γύρισε από το roadtrip τους πριν από ένα μήνα, στις 10 Οκτωβρίου χωρίς την κόρη της. Δεν έκανε καμία καταγγελία για εξαφάνιση της Μέλοντι. Το σχολείο της 9χρονης ήταν εκείνο που ειδοποίησε τις αρχές τέσσερις ημέρες αργότερα.

Το FBI έχει πλέον αναλάβει τις έρευνες και η υπόθεση έχει συγκεντρώσει το εθνικό ενδιαφέρον. Οι συνθήκες χαρακτηρίζονται «ανησυχητικές», καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την ασφάλεια της Μέλοντι και πιθανή εγκληματική εμπλοκή της μητέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μητέρα και κόρη φορούσαν περούκες όσο έκαναν το ταξίδι αυτό για «να μην αναγνωριστούν» στις ΗΠΑ.

«Εδώ υπάρχει μυστήριο. Κάτι δεν πάει καλά -οι περούκες, το ταξίδι, η συμπεριφορά. Όλα δείχνουν ανησυχία, αλλά δεν ξέρουμε ακόμη τι ακριβώς έχει συμβεί» σημειώνουν οι αμερικανικές ομοσπονδιακές Αρχές.

Δείτε το βίντεο που μητέρα και κόρη φοράνε περούκες για να μην αναγνωριστούν – Αυτή ήταν η τελευταία εμφάνιση της Μέλοντι:

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι η πινακίδα του ενοικιασμένου αυτοκινήτου άλλαξε στη διάρκεια του ταξιδιού. Αυτό θεωρείται προσπάθεια αποφυγής εντοπισμού.

Το πιο συγκλονιστικό είναι ότι η μητέρα της 9χρονης αρνείται να μιλήσει για το περιστατικό και να συνεργαστεί με τι ς αρχές.

Η μητέρα της 9χρονης, Άσλι Μπάσαρντ συνελήφθη για άλλο περιστατικό. Κατηγορήθηκε για παράνομη κατακράτηση άνδρα που είχε πάει στο σπίτι της για να βοηθήσει στην αναζήτηση της Μέλοντι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες του άνδρα, φαίνεται πως η Μπάσαρντ πανικοβλήθηκε όταν μοιράστηκε πληροφορίες, κάτι που μετάνιωσε αμέσως.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα της έρευνας

Οι Αρχές θα συνεχίσουν να ερευνούν λεπτό προς λεπτό το ταξίδι, αναζητώντας υλικό από κάμερες, μάρτυρες, ψηφιακά ίχνη, φυσικά ευρήματα.

Για την πεισματική άρνηση της μητέρας να μιλήσει, οι ειδικοί είναι ξεκάθαροι, η Πέμπτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ της δίνει το απόλυτο δικαίωμα στη σιωπή.

Δυστυχώς δεν έχει καμία νομική υποχρέωση να μιλήσει, σύμφωνα με το Αμερικανικό Σύνταγμα, ακόμη κι αν πρόκειται για το ίδιο σου το παιδί…

Πηγή: CNN