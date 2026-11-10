Αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, στα βορειοανατολικά περίχωρα της Μελβούρνης, όταν ένα ελαφρύ μονοκινητήριο αεροσκάφος συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο κατά τη διαδικασία προσέγγισης για προσγείωση.

Το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 14:30 τοπική ώρα, στην οδό MacIntyre Lane, ακριβώς δίπλα στον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης του Αεροδρομίου Lilydale, στην περιοχή Yering.

Το χρονικό της σύγκρουσης και οι ζημιές

Σύμφωνα με τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος τύπου Piper PA-28 εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση μεταφέροντας εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενο:

Την ώρα που το αεροπλάνο προσέγγιζε τον διάδρομο, χτύπησε στην οροφή ένα λευκό Volkswagen SUV που κινείτο στον παρακείμενο δρόμο.

Τόσο το όχημα, όσο και το αεροσκάφος, υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Το αυτοκίνητο έμεινε με διαλυμένο παρμπρίζ και συντριπτικό χτύπημα στο αμάξωμα, ενώ το Piper κατέληξε σε παρακείμενη έκταση έχοντας χάσει το ένα του φτερό.

Η κατάσταση των επιβαινόντων και η επιχείρηση διάσωσης

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, διασώστες και συνεργείο του SES, το οποίο συνέδραμε στον απεγκλωβισμό ενός ατόμου από το επιβατικό ΙΧ:

Το παραϊατρικό προσωπικό Προηγμένης Υποστήριξης Ζωής (Ambulance Victoria) εξέτασε τέσσερα άτομα. Μία γυναίκα περίπου 60 ετών και ένας άνδρας περίπου 70 ετών διακομίστηκαν με τραύματα στο κεφάλι στο Νοσοκομείο Maroondah, όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος κατάφεραν να εξέλθουν μόνοι τους πριν από την άφιξη των σωστικών συνεργείων και δεν υπέστησαν τραυματισμούς που να απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη.

Η Αυστραλιανή Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (ATSB) ξεκίνησε επίσημη διερεύνηση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος. Οι πραγματογνώμονες αναμένεται να εξετάσουν τα συντρίμμια, τις συνθήκες προσέγγισης του αεροσκάφους, καθώς και το οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε, ώστε να αποσαφηνιστεί πώς σημειώθηκε η επαφή με το όχημα.

BREAKING: A light plane has clipped the top of a car while landing near Lilydale Airport this afternoon. Two people have been taken to hospital with head injuries as investigations into the collision are ongoing. For more details on this story, tune in to 10 News at 5pm. https://t.co/n2iSA2ZpF3 — 10 News Melbourne (@10NewsMelb) November 10, 2026

Πηγές: dailymail, news24.com.au