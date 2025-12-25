Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε αυτοκίνητο που έφερε πινακίδα με το μήνυμα «Χαρούμενο Χανουκά» σε προάστιο της Μελβούρνης, τα ξημερώματα ανήμερα των Χριστουγέννων.

Το περιστατικό αντιμετωπίζεται από τις Αρχές ως «αντισημιτική επίθεση» και σημειώθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την αιματηρή τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ, όπου Εβραίοι που γιόρταζαν το Χανουκά στην παραλία Μπόντι βρέθηκαν στο στόχαστρο, με αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ανθρώπων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν νωρίς το πρωί των Χριστουγέννων σε κατοικία, στην είσοδο της οποίας βρισκόταν όχημα τυλιγμένο στις φλόγες και έφερε τη συγκεκριμένη εορταστική πινακίδα.

Όπως διευκρινίστηκε, κανένα άτομο δεν βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα του εμπρησμού. Παρ’ όλα αυτά, οι ένοικοι της κατοικίας απομακρύνθηκαν προληπτικά για λόγους ασφαλείας.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία γνωστοποίησε ότι οι ντετέκτιβ έχουν εντοπίσει ένα πρόσωπο που θεωρείται ότι μπορεί να συνδράμει στην έρευνα και απηύθυναν έκκληση για πληροφορίες που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό του.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ τονίστηκε πως οι Αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την τοπική κοινότητα. Την ίδια ώρα, η διευθύνουσα σύμβουλος του Εβραϊκού Κοινοτικού Συμβουλίου της Βικτώριας, Ναόμι Λέβιν, υπογράμμισε ότι «η αυστραλιανή εβραϊκή κοινότητα ζει σε καθεστώς αυξημένης ανησυχίας».

«Αυτό το περιστατικό αποτελεί μέρος του καθημερινού φόβου που βιώνει η εβραϊκή κοινότητα τα τελευταία δύο χρόνια, φόβος που έχει ενταθεί ακόμη περισσότερο μετά την επίθεση στο Μπόντι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρέμβαση για το συμβάν έκανε και η πρωθυπουργός της πολιτείας Βικτώρια, Τζασίντα Άλεν, η οποία σε διαδικτυακή δήλωσή της ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί από την αστυνομία για ένα περιστατικό που «η κοινότητα δικαίως φοβάται πως είναι αντισημιτικό».

«Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο θα έπρεπε να ξυπνά καμία οικογένεια, κανένας δρόμος και καμία κοινότητα στην Αυστραλία την ημέρα των Χριστουγέννων. Αυτό το μικρό αυτοκίνητο κυκλοφορούσε στην πόλη μεταφέροντας το πνεύμα του Χανουκά και των γιορτών — μάλιστα είδα ένα να περνά όταν βρισκόμουν στο Caulfield το απόγευμα της Δευτέρας», σημείωσε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η αστυνομία συνεργάζεται στενά με τους ηγέτες της κοινότητας για τη διερεύνηση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης αλλά και μακροπρόθεσμης δράσης.

«Έχουμε καθήκον απέναντι σε αυτή την κοινότητα: να διασφαλίσουμε ότι οι οικογένειές της είναι και αισθάνονται ασφαλείς σήμερα, αλλά και να εργαστούμε σοβαρά σε βάθος χρόνου για την εξάλειψη του αντισημιτισμού και του μίσους από την πολιτεία μας», τόνισε.

Τέλος, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισήμανε ότι «η εβραϊκή κοινότητα της χώρας πενθεί ακόμη μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Μπόντι». Όπως ανέφερε, «ο εμπρησμός αυτοκινήτου στη Μελβούρνη συνιστά μία ακόμη φρικτή πράξη ύποπτου αντισημιτισμού», υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει χώρος στην Αυστραλία για τέτοιου είδους μίσος και πρέπει να σταματήσει».

Με πληροφορίες από: South China Morning Post