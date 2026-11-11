Το ερώτημα για την αρχιτεκτονική ασφάλειας της επόμενης ημέρας μετά το αναπόφευκτο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία θέτει η Ρωσική Ομοσπονδία, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου και εκ των επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στο Άμπου Ντάμπι, Βλάντιμιρ Μεντίνσκι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σύντομων τριμερών συνομιλιών.

Όπως υποστήριξε ο Ρώσος αξιωματούχος, η σύγκρουση απέδειξε ότι το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργεί ανεπαρκώς και χρειάζεται ριζική αναδιάρθρωση: «Το σύστημα ασφαλείας στην Ευρώπη χρειάζεται μια συνολική θεραπεία — ένας απλός αυτοκόλλητος επίδεσμος δεν αρκεί».

Παράλληλα, σημείωσε ότι το ζήτημα αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο των επαφών και σε ορισμένους τομείς επιτεύχθηκε κάποιο κοινό έδαφος, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες.

Συμφωνία για ανταλλαγή αιχμαλώτων

Στο πλέον απτό αποτέλεσμα των επαφών στο Άμπου Ντάμπι, η Ρωσία και η Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία για την πραγματοποίηση μιας μεγάλης κλίμακας ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου, με τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες να αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα εντός του επόμενου διαστήματος.

Σφοδρά πυρά κατά της Ευρώπης και έπαινοι στους απεσταλμένους των ΗΠΑ

Ο κ. Μεντίνσκι εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά των ευρωπαϊκών κρατών, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία επαφή μαζί τους στα ΗΑΕ, καθώς το καθεστώς της παρουσίας τους εκεί παραμένει ασαφές:

Υποστήριξε ότι η Ευρώπη «συμβάλλει στον μαζικό θάνατο αμάχων» και συμμετέχει σε «συλλογική εξαπάτηση του ουκρανικού λαού», προσθέτοντας ότι η Μόσχα δεν βλέπει περιθώριο συζήτησης όσο δεν κατατίθεται καμία συγκεκριμένη πρόταση από την πλευρά τους. Σημείωσε μάλιστα πως «όταν η Ευρώπη ανακτήσει τη συνείδησή της, ίσως μπορέσει να συμμετάσχει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις».

Αντίθετα, εξήρε τη στάση των Αμερικανών διαμεσολαβητών, δηλώνοντας ότι οι Ευρωπαίοι θα όφειλαν να διδαχθούν ρεαλισμό από εκείνους: «Οι απεσταλμένοι του Τραμπ είναι ειλικρινείς και αποτελεσματικοί άνθρωποι. Η Ρωσία τους είναι βαθύτατα ευγνώμων».

Επόμενα βήματα και πιθανές επισκέψεις

Από την πλευρά του, ο συνεπικεφαλής της ρωσικής αποστολής και υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, τόνισε ότι μετά τις συναντήσεις στο Άμπου Ντάμπι διαμορφώθηκαν οι απαραίτητες βάσεις για τη συνέχιση της εργασίας των διαπραγματευτών.

Την ίδια ώρα, πηγή δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο TASS ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ενδέχεται να επισκεφθούν απευθείας τη Ρωσία και την Ουκρανία μέσα στις επόμενες ημέρες για να συνεχίσουν τον κύκλο των επαφών.