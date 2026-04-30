Ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δύσκολα μπορούν να λειτουργήσουν ως αποτελεσματικός μεσολαβητής σε διεθνείς συγκρούσεις, επικαλούμενος τη δράση τους στη διεθνή σκηνή.

Οι δηλώσεις του φαίνεται να διαφοροποιούνται από την επίσημη θέση του Κρεμλίνου, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ διαδραματίζουν ρόλο στις προσπάθειες για ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του, ο Μεντβέντεφ υποστήριξε ότι ενέργειες των ΗΠΑ στο παρελθόν δεν συνάδουν με τον ρόλο ενός ουδέτερου μεσολαβητή. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ καταβάλλει προσπάθειες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, σε αντίθεση –όπως ανέφερε– με την περίοδο της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Ρώσος αξιωματούχος έκανε λόγο για αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στην Ευρώπη, συγκρίνοντάς την με περιόδους πριν από τον Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.

Αναφερόμενος στη στελέχωση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, σημείωσε ότι εκατοντάδες χιλιάδες άτομα υπέγραψαν συμβάσεις ένταξης το 2025 και στις αρχές του 2026. Όπως επισημαίνεται, η Ρωσία βασίζεται πλέον κυρίως σε επαγγελματίες στρατιωτικούς για τη συνέχιση των επιχειρήσεων στην Ουκρανία.

Τέλος, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί από ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, έχουν καταγραφεί σημαντικές απώλειες, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επίσημα επιβεβαιωμένα συνολικά στοιχεία από τις εμπλεκόμενες πλευρές.