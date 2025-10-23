Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα, πως οι αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ να ακυρώσει μια συνάντηση κορυφής στη Βουδαπέστη και να επιβάλει κυρώσεις σε ενεργειακές εταιρίες της Ρωσίας, δείχνουν ότι η Ουάσινγκτον «πάει γυρεύοντας» με τη Μόσχα.
Russia’s Medvedev:
The USA is our enemy, and their talkative “peacemaker” has now fully taken up the path of war with Russia.
Trump has fully aligned himself with the insane Europe. pic.twitter.com/npOm4JiAFv
«Οι ΗΠΑ είναι ο εχθρός μας και ο φλύαρος «ειρηνοποιός» τους έχει αρχίσει τώρα πλήρως να πηγαίνει γυρεύοντας με τη Ρωσία», έγραψε ο Μεντβέντεφ στην εφαρμογή Telegram, αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
🚨⚡️Russian Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev on Trump canceling the Budapest summit and new sanctions against Russia: “The United States is an enemy of Russia.” pic.twitter.com/dl7finb2WM
«Οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι μια πράξη πολέμου εναντίον της Ρωσίας. Και τώρα ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με την παλαβή Ευρώπη».