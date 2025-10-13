«Η προμήθεια των πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα μπορούσε να έχει κακές συνέπειες για όλους, πρωτίστως για τον ίδιο τον Τραμπ», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε επίσης ότι είναι αδύνατο να γίνει διάκριση μεταξύ πυραύλων Tomahawk που φέρουν πυρηνικές κεφαλές και συμβατικών πυραύλων μετά την εκτόξευσή τους. «Πώς θα πρέπει να αντιδράσει η Ρωσία; Ακριβώς!» ανέφερε ο Μεντβέντεφ μέσω Telegram, υπονοώντας ότι η αντίδραση της Μόσχας θα είναι πυρηνική.

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει τους πυραύλους μακράς εμβέλειας Tomahawk στην Ουκρανία, λέγοντας ότι αυτό θα αποτελέσει «ένα νέο βήμα επιθετικότητας» στον πόλεμο της με τη Ρωσία, σύμφωνα με το BBC.

Ερωτηθείς στο Air Force One καθώς μετέβαινε στο Ισραήλ αν θα έστελνε Tomahawks στην Ουκρανία, ο Τραμπ απάντησε «θα δούμε… ίσως».

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου ήρθε μετά τη δεύτερη τηλεφωνική συνομιλία του το Σαββατοκύριακο με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πιέζει για ισχυρότερες στρατιωτικές προμήθειες προκειμένου να εξαπολύσει αντεπιθέσεις κατά της Ρωσίας.

Η Μόσχα έχει προειδοποιήσει προηγουμένως την Ουάσιγκτον να μην προμηθεύσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο, σημειώνοντας ότι αυτό θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης και θα έθετε σε δοκιμασία τις σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας.

Σημειώνεται ότι οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια 2.500 χλμ., γεγονός που θα έθετε τη Μόσχα εντός εμβέλειας των ουκρανικών δυνάμεων.

Ο Τραμπ μίλησε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς το Ισραήλ, λέγοντας ότι πιθανόν θα συζητήσει με τη Ρωσία το θέμα των πυραύλων Tomahawk που ζήτησε η Ουκρανία.

«Μπορεί να τους πω [στη Ρωσία] ότι αν ο πόλεμος δεν τελειώσει, μπορεί να το κάνουμε, μπορεί και όχι, αλλά μπορεί να το κάνουμε». «Θέλουν [η Ρωσία] να πέσουν Tomahawks προς την κατεύθυνσή τους; Δεν νομίζω», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το Κίεβο έχει υποβάλει πολλαπλά αιτήματα για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε ρωσικές πόλεις μακριά από τις πρώτες γραμμές σύγκρουσης.

Στις τηλεφωνικές συνομιλίες τους, ο Ζελένσκι και ο Τραμπ συζήτησαν την πρόθεση της Ουκρανίας να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της αεροπορικής άμυνας και των όπλων μακράς εμβέλειας.

Οι ουκρανικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, έχουν υποστεί επανειλημμένα βαριές ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους. Η Ρωσία έχει στοχεύσει ιδιαίτερα τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, προκαλώντας διακοπές ρεύματος.

Τον περασμένο μήνα, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στην Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, υπονόησε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εγκρίνει τα πλήγματα βαθιά σε ρωσικό έδαφος.

Η Ρωσία, η οποία ξεκίνησε την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, υποβάθμισε τις πιθανότητες οι πύραυλοι Tomahawk να αλλάξουν την πορεία του πολέμου. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε τον περασμένο μήνα: «Είτε πρόκειται για Tomahawks είτε για άλλους πυραύλους, δεν θα μπορέσουν να αλλάξουν τη δυναμική».