Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, κάλεσε την ομάδα του Τραμπ να συνειδητοποιήσει ότι υποστηρίζοντας την Ουκρανία, υποστηρίζουν δολοφόνους. Σημείωσε επίσης ότι άτομα με αριστερές-φιλελεύθερες απόψεις διαπράττουν ολοένα και περισσότερο πολιτικά εγκλήματα και δολοφονίες, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του OPEN στη Μόσχα Θανάσης Αυγερινός, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ συνέδεσε τα μέτωπα της Ουκρανίας, αλλά και το συμβαίνει στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ με τις εσωτερικές εξελίξεις στις ΗΠΑ με τη δολοφονία του Κερκ. «Επειδή ο γνωστός ακτιβιστής είναι αντίθετος με τη χρηματοδότηση και τον εξοπλισμό της Ουκρανίας, ο Μεντβέντεφ, κάλεσε τον Τραμπ να αναλογιστεί τι πράττει όταν στηρίζει με όπλα το Κίεβο».

Σύμφωνα με τον Θανάση Αυγερινό στη Μόσχα εκτιμούν ότι το βαθύ κράτος των ΗΠΑ είναι κατά των προσπαθειών του Τραμπ για εξεύρεση ειρηνικής λύσης στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και η χθεσινή δολοφονία μπορεί να αποτελεί μήνυμα προς τον αμερικανό πρόεδρο.