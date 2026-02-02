«Ο κόσμος γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνος, ωστόσο η Ρωσία δεν επιθυμεί να συρθεί σε μια παγκόσμια σύρραξη», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Σε συνέντευξή του στο Reuters, το ρωσικό πρακτορείο TASS και τον μπλόγκερ WarGonzo, ο Μεντβέντεφ, τόνισε ότι η διεθνής κατάσταση χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη ένταση, σημειώνοντας πως «το όριο ανοχής στον πόνο μειώνεται».

«Δεν ενδιαφερόμαστε για μια παγκόσμια σύρραξη. Δεν είμαστε τρελοί. Το έχουμε πει εκατό φορές. Ποιος χρειάζεται μια παγκόσμια σύρραξη; Δυστυχώς όμως, δεν μπορεί να αποκλειστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μεντβέντεφ εξήρε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε ως ενθαρρυντική την επανέναρξη των επαφών μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Δύση έχει επανειλημμένα αγνοήσει τα ρωσικά συμφέροντα.

Αναφερόμενος στις δυτικές αιτιάσεις περί ρωσικής ή κινεζικής απειλής σε περιοχές όπως η Γροιλανδία, τις χαρακτήρισε «ιστορίες τρόμου» που όπως είπε χαρακτηριστικά, κατασκευάζονται για να δικαιολογήσουν τη συμπεριφορά των δυτικών κυβερνήσεων.

Τέλος, σχολιάζοντας διεθνείς εξελίξεις στη Βενεζουέλα και αλλού, έκανε λόγο για «υπερβολές», υποστηρίζοντας ότι ενέργειες όπως η σύλληψη ή «αρπαγή» ηγετών, συνιστούν σοβαρή παραβίαση του Διεθνούς δικαίου και υπονομεύουν το σύστημα των διεθνών σχέσεων.