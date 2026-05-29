Σε τροχιά περαιτέρω κλιμάκωσης κινούνται οι σχέσεις ανάμεσα στη Μόσχα και τη Δύση.

Πιοσυγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, εξαπέλυσε νέες, αυστηρές προειδοποιήσεις προς τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Ρώσος αξιωματούχος υποστήριξε ότι ανάλογα περιστατικά με πτώσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών ενδέχεται να επαναληφθούν στο μέλλον, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των πολιτών στην Ευρώπη.

Ο Μεντβέντεφ έκανε τις δηλώσεις αυτές αφού το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για απερίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ δεσμεύτηκε να «υπερασπιστεί κάθε εκατοστό των εδαφών του Συμφώνου», αφού η Ρουμανία έκανε γνωστό πως ένα ρωσικό ντρόουν συνετρίβη πάνω σε μία πολυκατοικία στη χώρα, μέλος του ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία.

Σημείωσε ακόμη πως πρέπει ακόμη να εξακριβωθεί σε ποια χώρα ανήκε το ντρόουν, όμως επισήμανε πως οι «ανίκανοι» ηγέτες της Ευρώπης θα πρέπει να σταματούν να εκφράζουν οργή για το περιστατικό, από τη στιγμή που συμμετέχουν απευθείας σε έναν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

«Ας ετοιμαστούν: αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει», τόνισε ο Μεντβέντεφ σε μια δήλωση.

«Ένας πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη! Και οι πολίτες των κρατών της ΕΕ, ως οι πληθυσμοί των επιθετικών κρατών, δεν θα μπορούν να κοιμηθούν γαλήνια».

«Στην τελική, ευρωπαϊκά ντρόουν, ανταλλακτικά τους, και άλλα όπλα, για να μην αναφέρω τις πληροφορίες ασφαλείας, χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις εναντίον της χώρας μας καθημερινά. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών τους, πολυκατοικίες καταστρέφονται, όπου οι πολίτες μας πεθαίνουν», πρόσθεσε ο ίδιος.