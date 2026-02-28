Ο Dmitry Medvedev, στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Vladimir Putin και νυν αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποίησαν τις πυρηνικές συνομιλίες με το Ιράν ως κάλυψη ενόψει στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Ο ειρηνοποιός έδειξε για ακόμη μία φορά τα αληθινά του χρώματα», δήλωσε ο Μεντβέντεφ στο Telegram.

«Όλες οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν αποτελούν επιχείρηση συγκάλυψης. Κανείς δεν αμφέβαλλε γι’ αυτό. Κανείς δεν ήθελε πραγματικά να συμφωνήσει σε οτιδήποτε».