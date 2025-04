Σκληρή αντίδραση της ρωσικής ηγεσίας για δηλώσεις του επόμενου καγκελάριου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες, είπε μεταξύ άλλων ότι η καταστροφή της ρωσικής γέφυρας στην προσαρτημένη ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας θα μπορούσε να βοηθήσει την ουκρανική πολεμική προσπάθεια κατά της Ρωσίας.

Ο Μερτς ο οποίος αναμένεται να εκλεγεί καγκελάριος από την Bundestag στις 6 Μαΐου, δήλωσε ότι ο ουκρανικός στρατός έπρεπε να βγει από την άμυνα, τονίζοντας ότι σε περίπτωση περαιτέρω ρωσικών επιθέσεων, η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι «για παράδειγμα, η πιο σημαντική χερσαία σύνδεση μεταξύ Ρωσίας και Κριμαίας θα καταστραφεί».

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, νυν αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, σε μία σκληρή ανάρτησή του απάντησε: «Ξανασκέψου το Ναζί!»

Dmitry Medvedev the Deputy Chairman of the Security Council of Russia:

“Chancellor candidate Fritz Merz is haunted by the memory of his father, who served in Hitler’s Wehrmacht. Now Merz has suggested a strike on the Crimean Bridge. Think twice, Nazi!” pic.twitter.com/tLqxq6wSQ5

