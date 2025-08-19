Σφοδρή επίθεση κατά της Ουκρανίας και των δυτικών χωρών εξαπέλυσε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σχολιάζοντας τις πρόσφατες επαφές του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και με Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

«Συμμαχία των Προθύμων» χαρακτήρισε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ την Ουκρανία και την Ευρώπη

Μέσω ανάρτησής του στο X, ο πρώην Πρόεδρος και νυν Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας χαρακτήρισε τη λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων» ως αντιρωσική και φιλοπόλεμη, υποστηρίζοντας ότι απέτυχαν να επικρατήσουν απέναντι στον Αμερικανό Πρόεδρο στο δικό του έδαφος.

Με ειρωνική διάθεση, ο Μεντβέντεφ αναφέρθηκε στην Ευρώπη, λέγοντας πως «ευχαρίστησε» και «κολάκευσε» τον Τραμπ για τη στήριξή του.

‼️🇷🇺🇺🇦🇺🇸 Medvedev: The anti-Russian warmongering Coalition of the Willing failed to outplay #POTUS on his turf. Europe thanked & sucked up to him. The question is which tune the Kiev clown will play about guarantees & territories back home, once he’s put on his green military… pic.twitter.com/87sRBPCk3E — Maimunka News (@MaimunkaNews) August 19, 2025

Ταυτόχρονα, έβαλε στο στόχαστρο τον Ουκρανό ηγέτη, αποκαλώντας τον «κλόουν» και αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Ζελένσκι ενδέχεται να αλλάξει τη στάση του αναφορικά με τις εγγυήσεις και τα εδάφη, μόλις επιστρέψει στην Ουκρανία και φορέσει ξανά τη στρατιωτική του στολή.

«Η αντιρωσική “Συμμαχία των Προθύμων” απέτυχε να επικρατήσει στον αγώνα της εναντίον του Αμερικανού Προέδρου, στο δικό του έδαφος.

«Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον εξύμνησε».

«Το ερώτημα παραμένει ποιο τραγούδι θα τραγουδήσει ο “κλόουν” του Κιέβου για τις εγγυήσεις και τα εδάφη, όταν ξαναφορέσει την στρατιωτική στολή του», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μεντβέντεφ.