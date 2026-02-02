Η Μόσχα δηλώνει ότι δεν επιδιώκει μια παγκόσμια ανάφλεξη, προειδοποιεί όμως ότι το διεθνές περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο ασταθές.

Αυτό τόνισε ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, υπογραμμίζοντας ότι, αν τεθεί σε κίνδυνο το μέλλον της χώρας, η χρήση πυρηνικών όπλων δεν μπορεί να αποκλειστεί.

«Αναμφίβολα τα πυρηνικά όπλα είναι επικίνδυνα. Αν πρόκειται όμως για το ίδιο το μέλλον της χώρας, κανείς δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία ότι η Ρωσία θα τα χρησιμοποιήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στο Reuters, το TASS και τον Ρώσο πολεμικό μπλόγκερ WarGonzo, από την κατοικία του έξω από τη Μόσχα, ο Μεντβέντεφ περιέγραψε ένα διεθνές σκηνικό με μειωμένα περιθώρια αντοχής.

«Η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη. Το όριο ανοχής στον πόνο μειώνεται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, παρότι η Ρωσία δεν επιδιώκει παγκόσμια σύγκρουση, δεν μπορεί να αποκλειστεί: «Δεν ενδιαφερόμαστε για μια παγκόσμια σύρραξη. Δεν είμαστε τρελοί. Το έχουμε πει εκατό φορές. Ποιός χρειάζεται μια παγκόσμια σύρραξη; Δυστυχώς όμως, μια παγκόσμια σύγκρουση δεν μπορεί να αποκλειστεί».

Στο ίδιο πλαίσιο, χαιρέτισε τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε θετικό βήμα την επανέναρξη των επαφών με την Ουάσινγκτον, υποστηρίζοντας ότι η Δύση έχει επανειλημμένα αγνοήσει τα ρωσικά συμφέροντα.

Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα ευρωπαϊκών χωρών να αναπτύξουν στρατεύματα του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία ως μέρος εγγυήσεων ασφαλείας σε μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία, τονίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη είναι απαράδεκτη για τη Ρωσία.

Ο Μεντβέντεφ προειδοποίησε επίσης για τις επιπτώσεις που θα είχε η λήξη της συνθήκης New START ανάμεσα σε Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες, αν αυτή δεν παραταθεί. Όπως είπε, για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1970 οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις θα μπορούσαν να βρεθούν χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς.

«Δεν θέλω να πω ότι αυτό αυτομάτως δηλώνει μια καταστροφή και την έναρξη ενός πυρηνικού πολέμου, αλλά θα πρέπει να ανησυχήσει τους πάντες», σημείωσε.

Κατά τον ίδιο, οι συμφωνίες ελέγχου των πυρηνικών όπλων δεν περιορίζονται απλώς στη μείωση των κεφαλών, αλλά λειτουργούν και ως μηχανισμός κατανόησης προθέσεων και διατήρησης ενός στοιχειώδους επιπέδου εμπιστοσύνης μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε την αντίθεση της Μόσχας σε οποιαδήποτε ανάπτυξη δυνάμεων χωρών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία: «Για ποιου είδους εγγύηση μπορούμε να μιλάμε, αν στρατιωτικές δυνάμεις από εχθρικές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ αναπτυχθούν στο έδαφος μιας τέτοιας χώρας», δήλωσε στην ίδια συνέντευξη.

🚨Kremlin straight talk: Russia is ready to go nuclear “If it comes down to the very fate of the country, no one should have any doubt that Russia will use it,” Dmitry Medvedev declared. pic.twitter.com/H4KqKxhOdB — NEXTA (@nexta_tv) February 2, 2026

Ο Ρώσος αξιωματούχος ξεκαθάρισε ακόμη ότι οι ρωσικοί όροι για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν οι ίδιοι με εκείνους που είχε παρουσιάσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν το 2024 σε ομιλία του στο υπουργείο Εξωτερικών.

Το περιβάλλον της συνέντευξης είχε και τον δικό του συμβολισμό: στον τοίχο του δωματίου υπήρχε μια γελοιογραφία που απεικόνιζε τον Μεντβέντεφ να σημαδεύει Ευρωπαίους ηγέτες με… οπλοπολυβόλο.

Αναφερόμενος στους δυτικούς ισχυρισμούς περί ρωσικής ή κινεζικής απειλής για τη Γροιλανδία, τους χαρακτήρισε κατασκευασμένες «ιστορίες τρόμου», οι οποίες, όπως είπε, χρησιμοποιούνται από δυτικούς ηγέτες για να δικαιολογούν τη δική τους πολιτική. Τόσο ο Πούτιν όσο και ο Τραμπ, σημείωσε, έχουν μιλήσει για τον κίνδυνο κλιμάκωσης στην Ουκρανία, την ώρα που Ευρωπαίοι διπλωμάτες κατηγορούν τη Μόσχα ότι αξιοποιεί σκόπιμα αυτόν τον φόβο για να αποθαρρύνει μεγαλύτερη εμπλοκή των συμμάχων του Κιέβου.

Ο ίδιος απάντησε σε αυτούς τους ισχυρισμούς λέγοντας: «Λένε “σε καμία περίπτωση-αυτοί οι Ρώσοι τα σκαρφίζονται όλα” διαδίδουν ιστορίες τρόμου και δεν θα κάνουν ποτέ τίποτα”, προσθέτοντας ότι αυτό που το Κρεμλίνο αποκαλεί “Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση” στην Ουκρανία αποδεικνύει πως η Ρωσία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της.

Σε ερώτηση για τις διεθνείς εξελίξεις του Ιανουαρίου, που αφορούσαν μεταξύ άλλων τη Βενεζουέλα και τη Γροιλανδία, ο Μεντβέντεφ τις περιέγραψε ως απλώς «υπερβολικές». Ωστόσο, αναφερόμενος στην αμερικανική «αρπαγή» του ανατραπέντος προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, υποστήριξε ότι επρόκειτο για ενέργεια που κατέστρεψε τις διεθνείς σχέσεις και θα μπορούσε να εκληφθεί από το Καράκας ως αιτία πολέμου.

«Αυτό που συνέβη στον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο είναι προφανώς μια παραβίαση κάθε κανόνα του διεθνούς δικαίου. Διαλύει ολόκληρο το σύστημα των διεθνών σχέσεων», κατέληξε, προσθέτοντας ότι αν μια ξένη δύναμη «άρπαζε» τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τότε η Ουάσινγκτον θα το θεωρούσε χωρίς δεύτερη σκέψη αιτία πολέμου.

Με πληροφορίες από: Reuters