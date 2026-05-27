Σε μερική αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο προχώρησαν την Τρίτη, 26 Μαΐου, οι Αρχές του Ιράν. Η καθολική διακοπή, η οποία διήρκεσε σχεδόν τρεις μήνες, είχε επιβληθεί εξαιτίας του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, μετά από ισραηλινο-αμερικανική επίθεση.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας NetBlocks, η σύνδεση επανέρχεται σταδιακά: «Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο δείχνουν μια μερική αποκατάσταση της συνδεσιμότητας στο Ιράν (…) έπειτα από 2.093 ώρες σχεδόν πλήρους απομόνωσης από τα διεθνή δίκτυα».

Η οργάνωση υπογράμμισε ότι πρόκειται για διάστημα-ρεκόρ σε εθνική κλίμακα.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο «Χ»: «Το πρώτο βήμα προς μια ελεύθερη και ρυθμιζόμενη πρόσβαση στον κυβερνοχώρο έγινε», συμπληρώνοντας πως με αυτόν τον τρόπο θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα των Ιρανών πολιτών.

Χρήστες του διαδικτύου, που διατήρησαν την ανωνυμία τους, περιέγραψαν την κατάσταση. Μια 22χρονη κάτοικος της δυτικής πόλης Κερμανσάχ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι πλέον ανοίγει διεθνείς ιστοσελίδες μέσω του παρόχου της, αν και χρειάζεται ακόμα VPN για να μπει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας επιχειρηματίας στην Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία του απέκτησε ξανά πρόσβαση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συνδεσιμότητα μέσω κινητής τηλεφωνίας παραμένει κομμένη.

Η εντολή για την επαναφορά του διαδικτύου δόθηκε τη Δευτέρα από τον μετριοπαθή πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, η κατάσταση περιπλέχτηκε την Τρίτη εξαιτίας της ιρανικής δικαιοσύνης, η οποία ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας της Ειδικής Διεύθυνσης για την Οργάνωση και Διακυβέρνηση του Εθνικού Κυβερνοχώρου. Το συγκεκριμένο όργανο, που είχε λάβει την απόφαση για την αποκατάσταση, είχε συσταθεί από τον Πεζεσκιάν στις 12 Μαΐου, αλλά η λειτουργία του πάγωσε μετά από «καταγγελίες».

Όπως εξήγησε ο βουλευτής Γιαγκούμπ Ρεζαζαντέχ, ο Ιρανός πρόεδρος δεν έχει την τελική δικαιοδοσία για το ζήτημα, καθώς η αρμοδιότητα ανήκει στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, επικεφαλής του οποίου είναι ένας σκληροπυρηνικός αξιωματούχος.

Το ιστορικό των διακοπών δείχνει ότι η πρόσβαση στο διεθνές διαδίκτυο είχε κοπεί αρχικά κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων που κορυφώθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου. Η λειτουργία του αποκαταστάθηκε προσωρινά, πριν διακοπεί εκ νέου πλήρως στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο Νταγκ Μάντορι, στέλεχος της αμερικανικής εταιρείας παρακολούθησης δικτύων Kentik, επεσήμανε στο «Χ» πως «το Ιράν έχει να διανύσει μακρύ δρόμο προτού ξαναβρεί τα επίπεδα κυκλοφορίας πριν από την 8η Ιανουαρίου».

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, οι πολίτες είχαν πρόσβαση μόνο στο εγχώριο διαδίκτυο, το οποίο περιόριζε την πλοήγηση αποκλειστικά σε κρατικά εγκεκριμένες εφαρμογές, τραπεζικές υπηρεσίες και ιρανικούς ιστότοπους.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος, Φατεμέχ Μοχατζερανί, είχε διαβεβαιώσει στα μέσα Μαΐου ότι η ολική επαναφορά θα επιτευχθεί «μόλις η σκιά του πολέμου εξαφανιστεί», αποδίδοντας τους περιορισμούς στις απειλές που δέχεται η ασφάλεια της χώρας από τους Αμερικανούς και Ισραηλινούς «εχθρούς».