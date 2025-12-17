Το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ανακοίνωσε πως το ίδρυμα λειτουργεί σήμερα (17/12) εν μέρει, παρά τη συνέχιση της απεργίας που ψήφισε το πρωί η γενική συνέλευση των εργαζομένων του.

Σε αυτήν την ανακοίνωση προέβη η Διεύθυνση του μουσείου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

«’Ολοι οι χώροι δεν είναι προσβάσιμοι, όμως το μουσείο ανοίγει και εισέρχονται οι πρώτοι επισκέπτες», ανακοινώθηκε από τη διεύθυνση. Λίγο νωρίτερα, περίπου 300 εργαζόμενοι, οι οποίοι απεργούν για προβλήματα υποστελέχωσης και υποβάθμισης του κτιρίου του μουσείου, είχαν ψηφίσει την παράταση της απεργίας, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα 917/12).

🇫🇷 Chers visiteurs, le musée du Louvre a ouvert ses portes avec un peu de retard ce matin. En raison d’un mouvement social, certaines salles du musée du Louvre sont exceptionnellement fermées ce mercredi 17 décembre. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.… pic.twitter.com/MhxLxRpR2b — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) December 17, 2025



Το μουσείο υπό κανονικές συνθήκες, παραμένει κλειστό κάθε Τρίτη.

«Οι προτάσεις του υπουργείου Πολιτισμού κρίθηκαν ανεπαρκείς και απαράδεκτες από το προσωπικό», ανέφερε η CGT μέσω του λογαριασμού της στο Instagram.

Τις φωτογραφίες που βλέπετε μας τις έστειλε αναγνώστης της «Ζούγκλας», ο οποίος μας ανέφερε ότι όταν ρώτησε κάποια υπάλληλο εάν μπορούν να εισέλθουν στον εσωτερικό χώρο του μουσείου, εκείνη απάντησε πως μπορεί να περιμένει, διότι η διάρκεια του εισιτηρίου είναι μίας ημέρας.