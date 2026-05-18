Ηχηρή παρέμβαση στα διπλωματικά δρώμενα της Γηραιάς Ηπείρου πραγματοποίησε η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες στη σύγκρουση με τη Ρωσία, προκειμένου να επιτευχθεί μια βιώσιμη ειρηνική λύση.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο WDR, η κ. Μέρκελ εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν αξιοποιεί επαρκώς το διπλωματικό της δυναμικό, αν και έσπευσε να χαρακτηρίσει απόλυτα δικαιολογημένη τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία για λόγους αποτροπής.

Η πρώην καγκελάριος, η οποία κυβέρνησε τη Γερμανία επί 16 χρόνια μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021, έχει βρεθεί συχνά στο επίκεντρο κριτικής για την ενεργειακή εξάρτηση που ανέπτυξε το Βερολίνο από τη Μόσχα, ωστόσο η ίδια επέμεινε στη θέση ότι η στρατιωτική αποτροπή πρέπει πάντα να συνδυάζεται με ενεργό διπλωματία.

Στρέφοντας το βλέμμα στις διεθνείς ισορροπίες, η Άγγελα Μέρκελ υπογράμμισε ότι δεν είναι αρκετό να διατηρεί επαφή με τη Μόσχα μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι και οι Ευρωπαίοι έχουν βαρύτητα στις εξελίξεις. Παράλληλα, εμφανίστηκε επιφυλακτική ως προς τη χρήση εξωτερικών διαμεσολαβητών, φέρνοντας ως παράδειγμα τις συνομιλίες του Μινσκ μετά την προσάρτηση της Κριμαίας, όπου όπως ανέφερε, δεν θα σκεφτόταν ποτέ να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο τις επαφές με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, καλώντας την Ευρώπη να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρώσος πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε πρόσφατα για το ποιον θα προτιμούσε ως συνομιλητή για μια επανέναρξη του διαλόγου, υπέδειξε τον προκάτοχο της Μέρκελ, Γκέρχαρντ Σρέντερ.

Η τοποθέτηση της πρώην καγκελαρίου προκάλεσε την άμεση αντίδραση του νυν καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι είναι ήδη δεσμευμένοι σε έναν εντατικό διάλογο για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης.