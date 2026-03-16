Ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, απέκλεισε εκ νέου με κατηγορηματικό τρόπο το ενδεχόμενο στρατιωτικής συμμετοχής της χώρας του στις επιχειρήσεις γύρω από τον Κόλπο. «Δεν τίθεται θέμα», τόνισε, προειδοποιώντας ότι μια αλλαγή καθεστώτος μέσω βομβαρδισμών «πιθανότατα δεν θα επιτύχει».

«Δεν πρέπει να επιτραπεί η περιοχή να διολισθήσει σε έναν επ’ αόριστον πόλεμο με απροσδιόριστους στόχους», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μια περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους εταίρους της Γερμανίας στην περιοχή. Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα του επιθυμεί τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, «αλλά δεν συμμετέχουμε σε αυτόν τον πόλεμο, ούτε σε στρατιωτική επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ».

Ο κ. Μερτς διευκρίνισε ότι μέχρι σήμερα «κανείς δεν μας έχει ενημερώσει σχετικά με το πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια τέτοια αποστολή» και ότι θα απαιτούνταν εντολή των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ, τόνισε ότι «από την πρώτη στιγμή ήταν σαφές ότι αυτός ο πόλεμος δεν αφορά τη Συμμαχία». Υπογράμμισε επίσης ότι «το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν διαβουλεύθηκαν μαζί μας πριν από τον πόλεμο» και επανέλαβε ότι «για τη Γερμανία δεν τέθηκε ποτέ θέμα στρατιωτικής συμμετοχής – δεν θα το κάνουμε».