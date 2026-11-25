Σε μια ωμή παραδοχή για τα όρια των δημοσίων οικονομικών της Γερμανίας προχώρησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στο κοινοβούλιο, δηλώνοντας πως «δεν υπάρχουν πλέον χρήματα για όλα όσα είχαμε συνηθίσει». Υιοθετώντας την πρόσφατη εκτίμηση του πρώην υπουργού Οικονομικών του SPD, Πέερ Στάινμπρουκ, ότι «βρισκόμαστε εν μέσω βαθιάς κρίσης προσαρμογής», ο κ. Μερτς υπεραμύνθηκε του κυβερνητικού προϋπολογισμού χαρακτηρίζοντάς τον ως «αντανάκλαση της πραγματικότητας» και υπερασπίστηκε τα κονδύλια για την άμυνα και την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα πρέπει πλέον να επενδύει στην ασφάλεια και την ελευθερία της.

Αναφερόμενος στις εσωτερικές τριβές του κυβερνητικού συνασπισμού, ο καγκελάριος παραδέχθηκε πως «η διαδικασία κατάρτισης αυτού του προϋπολογισμού σίγουρα δεν κερδίζει βραβείο σε διαγωνισμό ομορφιάς». Όπως επισήμανε, «η Γερμανία βρίσκεται εν μέσω μιας βαθιάς κρίσης προσαρμογής», περιγράφοντας το κατατεθέν σχέδιο ως «μια σειρά συμβιβασμών» και προσθέτοντας με έμφαση: «Μόλις αρχίσαμε να είμαστε πραγματικά ειλικρινείς».

Προετοιμασία για περικοπές και «κοινωνικά ισορροπημένη» προσέγγιση

Σε ιδιαίτερα δραματικό τόνο, ο Φρίντριχ Μερτς προετοίμασε τη γερμανική κοινωνία για δημοσιονομικές περικοπές: «Θα πρέπει όλοι να εγκαταλείψουμε ορισμένες αντιλήψεις που είχαμε συνηθίσει και αγαπήσει, καθώς το κράτος δεν θα είναι πλέον σε θέση να χρηματοδοτεί μέσω φορολογικών εσόδων όλα εκείνα που είχαμε τόσο συνηθίσει. Ως έθνος, πρέπει να κατανοήσουμε αυτή την κατάσταση και αυτούς τους περιορισμούς και να δράσουμε αναλόγως. Πρέπει να επιτύχουμε συναίνεση σχετικά με το τι θα χρηματοδοτούμε στο μέλλον, τι είδους χώρα θέλουμε να είμαστε και τι θέλουμε να διαθέτουμε». Σε αντίθετη περίπτωση, όπως προειδοποίησε, οι επόμενες γενιές θα στερηθούν κάθε περιθώριο δημοσιονομικού ελιγμού.

Εξηγώντας τις αυξημένες κρατικές δαπάνες, σημείωσε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα η Γερμανία είχε «απωθήσει και ξεχάσει» την υποχρέωση να υπερασπιστεί την ελευθερία της. «Σχετικά με μια βασική λειτουργία του κράτους —την εξωτερική ασφάλεια— η χώρα είχε επί μακρόν παραλείψει τις απαραίτητες δαπάνες», ανέφερε, δεσμευόμενος παράλληλα για μια «κοινωνικά ισορροπημένη» πολιτική.

«Ανεξάρτητα από το αν κάποιος έχει υψηλό εισόδημα ή λαμβάνει βασική κοινωνική πρόνοια, η κατευθυντήρια αρχή πρέπει να είναι ότι τα βάρη γίνονται αντιληπτά ως δίκαια και ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των μελλοντικών γενεών», τόνισε, αιτιολογώντας τη μεταρρύθμιση στη φορολογία εισοδήματος και κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων στο μέλλον. «Αν δεν αλλάξουμε πορεία, το σύνολο των κρατικών εσόδων θα πρέπει να δαπανάται για την κοινωνική πρόνοια, την αποπληρωμή τόκων και την άμυνα. Επομένως, δεν υπάρχει βάση για ισχυρισμούς ότι η προσέγγιση είναι κοινωνικά ανάλγητη ή ότι ισοδυναμεί με ριζικές περικοπές υπηρεσιών αδιακρίτως», υπογράμμισε.

Σύγκρουση με την AfD για τη βοήθεια στην Ουκρανία και τις δαπάνες

Ένταση προκλήθηκε όταν ο καγκελάριος έθιξε το ζήτημα της γερμανικής στήριξης προς το Κίεβο, θέτοντας το ρητορικό ερώτημα: «Ξοδεύουμε υπερβολικά πολλά χρήματα για την Ουκρανία;», με τους βουλευτές της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) να απαντούν με ένα ηχηρό «ναι». Ο κ. Μερτς αντέτεινε άμεσα: «Δεν μπορεί να ειπωθεί αρκετές φορές —τόσο προς την άκρα δεξιά όσο και προς την άκρα αριστερά— ότι η Ρωσία γνωρίζει ακριβώς τι θέλει. Η Ρωσία επιδιώκει κάτι περισσότερο από την Ουκρανία». Όποιος αγνοεί αυτή την πραγματικότητα, πρόσθεσε, είτε αδυνατεί να αντιληφθεί τη σημερινή παγκόσμια κατάσταση, είτε εξυπηρετεί επιδιώξεις ξένες προς την εθνική κυριαρχία της Γερμανίας.

Μνημονεύοντας τις πρόσφατες κινήσεις κλιμάκωσης της Μόσχας στην Πολωνία και τη Μαύρη Θάλασσα, διαμήνυσε: «Οι ίδιες μας οι αξίες επιβάλλουν να στηρίξουμε εκείνους που δέχονται επίθεση. Δεν είναι το θέμα μόνο η Ουκρανία, αλλά και η δική μας ελευθερία. Για αυτό οι Ευρωπαίοι θα θέσουν όρια στη Ρωσία – με κάθε έννοια της λέξης». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η στήριξη προς την Ουκρανία αποφέρει αμοιβαία οφέλη, εστιάζοντας ιδίως στην τεχνογνωσία γύρω από τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη: «Μαθαίνουμε από την Ουκρανία —τεχνολογία για πολιτική χρήση, αλλά σίγουρα και στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας», ανέφερε, καταλήγοντας πως «δημιουργούνται πολύτιμες οικονομικές σχέσεις, από τις οποίες επωφελούμαστε και εμείς».

Νωρίτερα, σφοδρή επίθεση στην κυβερνητική πολιτική είχε εξαπολύσει ο συμπρόεδρος της AfD, Τίνο Χρουπάλα, κάνοντας λόγο για «όργιο χρέους, το οποίο εξακολουθεί να μην ικανοποιεί τον εθισμό της κυβέρνησης στις δαπάνες» και προαναγγέλλοντας προσφυγή στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο.