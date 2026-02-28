Η γερμανική κυβέρνηση είχε λάβει εκ των προτέρων ενημέρωση από την Ουάσινγκτον σχετικά με τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, όπως δήλωσε στο Βερολίνο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους, ενώ έχει ήδη διαβουλευθεί με τους αρμόδιους υπουργούς για ζητήματα ασφάλειας και αναμένεται να πραγματοποιήσει νέες επαφές εντός της ημέρας.

Παράλληλα, στο γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει συγκληθεί και συνεδριάζει η ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Ο κ. Μερτς αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον την προσεχή Τρίτη (3/3), όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Το Βερολίνο βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις πρεσβείες του σε Ιράν και Ισραήλ, καθώς και με άλλες διπλωματικές αποστολές στην περιοχή. Η γερμανική Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ καλεί τους Γερμανούς πολίτες να συμμορφώνονται αυστηρά με τις οδηγίες των ισραηλινών Αρχών ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις επηρεάζουν σημαντικά τις αερομεταφορές. Η Lufthansa ανακοίνωσε την αναστολή πτήσεων προς προορισμούς στη Μέση Ανατολή έως και τις 7 Μαρτίου. Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιούνται πτήσεις προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Αμμάν, Ερμπίλ και Τεχεράνη, ενώ κλειστοί θα παραμείνουν οι εναέριοι χώροι Ισραήλ, Λιβάνου, Ιορδανίας, Ιράκ και Ιράν. Επιπλέον, ακυρώνονται προσωρινά και τα δρομολόγια προς και από Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι.