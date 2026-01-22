Ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, καλωσόρισε την αλλαγή στάσης του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γροιλανδία, αφού είχε προηγουμένως εκφράσει τον φόβο ότι η διένεξη θα μπορούσε να προκαλέσει ρήξη στο ΝΑΤΟ.

Τι είπε για τη Γροιλανδία και τους δασμούς του Τραμπ

«Είμαι πολύ ευγνώμων που ο Πρόεδρος Τραμπ πήρε αποστάσεις από τα αρχικά σχέδιά του για κατάληψη της Γροιλανδίας. Είμαι επίσης ευγνώμων που απέφυγε να επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς από την 1η Φεβρουαρίου» είπε ο Μερτς στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ