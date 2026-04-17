Η Γερμανία εμφανίζεται πρόθυμη να συμμετάσχει σε αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, θέτοντας όμως σαφείς προϋποθέσεις. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς βρίσκεται στο Παρίσι συμμετέχοντας στη διάσκεψη για το σχετικό θέμα και αναμένεται να παρουσιάσει συγκεκριμένη πρόταση, για τον ρόλο της χώρας. Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, η Bundeswehr θα μπορούσε να συνεισφέρει με ναρκαλιευτικά πλοία, ένα συνοδευτικό σκάφος και αναγνωριστικά αεροσκάφη.

Ο Μερτς έχει ήδη αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή της Γερμανίας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι η συνδρομή της χώρας θα αφορά αποκλειστικά τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και μόνο μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.

Η γερμανική κυβέρνηση διευκρινίζει ότι βασικές προϋποθέσεις για ενδεχόμενη συμμετοχή, είναι η πλήρης παύση των συγκρούσεων, η ύπαρξη διεθνούς εντολής, όπως από τον ΟΗΕ, και η έγκριση από την Ομοσπονδιακή Βουλή.

Ανάλογη στάση τηρεί και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), το οποίο δηλώνει ότι θα στηρίξει μια τέτοια αποστολή μόνο εφόσον διασφαλιστεί μια σταθερή κατάπαυση του πυρός, υπάρξει διεθνές πλαίσιο και δοθεί κοινοβουλευτική εντολή για την ανάπτυξη των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων.