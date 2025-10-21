Επιμέλεια-Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλούν στη Γερμανία οι δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος φέρεται να συνδέει τη μετανάστευση με την ασφάλεια των γυναικών, υιοθετώντας ξενοφοβική και επικίνδυνα λαϊκιστική ρητορική.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Βρετανικού The Guardian, ο Μερτς, που ανέλαβε την καγκελαρία τον Μάιο με τη δέσμευση να «φρενάρει» την άνοδο της ακροδεξιάς AfD, δήλωσε πρόσφατα ότι η Γερμανία χρειάζεται «απελάσεις μεγάλης κλίμακας», προκαλώντας κύμα αντιδράσεων. Και όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να ανακαλέσει ή να ζητήσει συγγνώμη, η απάντησή του έκανε ακόμη μεγαλύτερο θόρυβο:

«Δεν ξέρω αν έχετε παιδιά — και κόρες ανάμεσά τους», είπε σε δημοσιογράφο. «Ρωτήστε τις κόρες σας και θα πάρετε μια ξεκάθαρη απάντηση».

Η φράση αυτή, που πολλοί θεώρησαν έμμεση ταύτιση των μεταναστών με απειλή προς τις γυναίκες, προκάλεσε κύμα οργής σε κόμματα και οργανώσεις δικαιωμάτων.

Η βουλευτής των Πρασίνων, Ρικάρντα Λανγκ, απάντησε αιχμηρά: «Οι κόρες του Μερτς ίσως έχουν κουραστεί να τον βλέπουν να ενδιαφέρεται για τα δικαιώματά τους μόνο όταν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να δικαιολογήσει συντηρητικές και ξενοφοβικές πολιτικές».

Ο καγκελάριος, πάντως, επέμεινε στις δηλώσεις του, αρνούμενος να ανακαλέσει ή να αναγνωρίσει το πρόβλημα του υπαινιγμού. Η στάση του θεωρείται από αναλυτές μια σαφής προσπάθεια να προσελκύσει ψηφοφόρους της άκρας δεξιάς, σε μια περίοδο που η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες κοινωνικές εντάσεις και αυξανόμενο ρατσιστικό λόγο.

Παρά τη θύελλα αντιδράσεων, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επιμένει στις σκληρές του τοποθετήσεις για τη μετανάστευση, επικαλούμενος «την ασφάλεια στους δημόσιους χώρους» και διακηρύσσοντας ότι μόνο έτσι «οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις θα ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν λίγες μόλις ημέρες μετά τη ρατσιστικού χαρακτήρα αναφορά του περί «προβληματικής εικόνας στους δρόμους των γερμανικών πόλεων», με τον ίδιο να κάνει λόγο για «απελάσεις μεγάλης κλίμακας» — μια φράση που, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, επαναφέρει επικίνδυνα την ξενοφοβική ρητορική στη γερμανική πολιτική σκηνή.

Πολλοί ερμήνευσαν τα λόγια του ως σαφή υπαινιγμό ότι η πολυπολιτισμικότητα συνιστά απειλή. Ακόμη και εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου εκφράστηκαν έντονες αντιδράσεις.

Ο Κλέμενς Ρόστοκ, επικεφαλής των Πρασίνων στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, κατηγόρησε τον καγκελάριο ότι «παίζει με τη φωτιά» υποδαυλίζοντας φυλετικές προκαταλήψεις. «Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο όταν κυβερνώντα κόμματα χαρακτηρίζουν ανθρώπους ως “πρόβλημα” λόγω της εμφάνισης ή της καταγωγής τους», προειδοποίησε.

Αντίστοιχα, η υφυπουργός του SPD Ναταλί Πάβλικ τόνισε ότι «η μετανάστευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με απλουστευτικά στερεότυπα και λαϊκιστικές κορώνες – γιατί έτσι διχάζεται η κοινωνία και ενισχύονται οι λάθος άνθρωποι».

Οι δηλώσεις Μερτς έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας στο Βερολίνο, καθώς η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) καταγράφει ιστορικά ποσοστά, αγγίζοντας ή και ξεπερνώντας τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU/CSU) στις δημοσκοπήσεις.

Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις του Μερτς ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συνεργασία με την AfD —τηρώντας το λεγόμενο «τείχος» που έχτισε η Άνγκελα Μέρκελ— πολλοί βλέπουν τις πρόσφατες δηλώσεις του ως έμμεσο άνοιγμα προς το ακροδεξιό ακροατήριο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι, επιχειρώντας να ανακτήσει τη χαμένη δεξιά ψήφο, ο καγκελάριος υιοθετεί μια γλώσσα που νομιμοποιεί την ξενοφοβία και επαναφέρει το αφήγημα του φόβου στη γερμανική πολιτική.

Η ηγέτιδα της AfD, Άλις Βάιντελ, δεν έχασε την ευκαιρία να απαντήσει ειρωνικά μέσω της πλατφόρμας Χ: «Όσο ο Μερτς και οι συνεργάτες του χτίζουν τείχη, εμείς παλεύουμε για τη Γερμανία».

Και κάπως έτσι, το πολιτικό «τείχος» απέναντι στην ακροδεξιά μοιάζει να ραγίζει — όχι από τα χτυπήματα της AfD, αλλά από τις ίδιες τις δηλώσεις του καγκελάριου.