«Υπήρξε μια διαφωνία, αλλά μπορώ να ζήσω με αυτό», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αναφερόμενος στην πρόσφατη διένεξη που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πρόσθεσε ότι η διμερής σχέση δεν έχει πληγεί, αλλά και ότι θα συνεχίσει να λέει την άποψή του.

«Θα συνεχίσω να προσπαθώ για μια καλή διατλαντική σχέση με τις ΗΠΑ, ακόμη και αν έχουμε διαφορετικές απόψεις για ορισμένα ζητήματα, όπως το Ιράν. Θα συνεχίσω να εκφράζω και τη γνώμη μου στον Ντόναλντ Τραμπ. Η σχέση δεν έχει πληγεί, απλώς υπήρξε μια διαφωνία. Θα το συζητήσω μαζί του, μιλάμε τακτικά στο τηλέφωνο», δήλωσε ο καγκελάριος σε συνέντευξή του στο ZDF και πρόσθεσε ότι «μια καλή εταιρική σχέση πρέπει να είναι σε θέση να αντέξει και τη διαφορετική άποψη».

Ο κ. Μερτς επανέλαβε επίσης την πρόθεσή του να καταστήσει την Bundeswehr τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη: «Είμαστε καθ’ οδόν για να το πετύχουμε. Αναλαμβάνουμε ηγετική ευθύνη εντός του ΝΑΤΟ», τόνισε και, αναφερόμενος στην αύξηση των αμυντικών δαπανών της Γερμανίας, σημείωσε ότι έχει εντυπωσιαστεί από την ταχύτητα με την οποία οι γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις καλύπτουν το χαμένο έδαφος.

Ερωτώμενος σχετικά με τις εξελίξεις στο εσωτερικό και τη χαμηλή αξιολόγηση της κυβέρνησής του έναν χρόνο μετά τον σχηματισμό της, ο κ. Μερτς παραδέχθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός χάνει όλο και περισσότερο την αξιοπιστία του: «Δεν ανταποκρινόμαστε σε αυτήν την προσδοκία, ακόμη και σε αυτήν που θέσαμε για τον εαυτό μας», ομολόγησε και ανέφερε τους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης και της αγοράς εργασίας ως χρήζοντες ιδιαίτερης βελτίωσης. Προβλήματα όμως αναγνώρισε και στη συνεννόηση μεταξύ των εταίρων. Οι συμβιβασμοί εντός του συνασπισμού «δεν πρέπει να φτάσουν τόσο μακριά ώστε το CDU να εξαφανιστεί», προειδοποίησε, αλλά πρόσθεσε ταυτόχρονα ότι υπάρχει «καλό εργασιακό κλίμα στο υπουργικό συμβούλιο».

Τα κυβερνώντα κόμματα «πρέπει να στοχεύουν στην ανάκτηση της πλειοψηφίας», συνέχισε ο καγκελάριος και ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ότι δεν ενδιαφέρεται να επιδιώξει άλλες πλειοψηφίες στην Ομοσπονδιακή Βουλή. «Θέλω να πετύχω με αυτήν την κυβέρνηση», υπογράμμισε, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά και την υπόθεση ότι το SPD είχε λευκή επιταγή για να προωθήσει ό,τι ήθελε: «Αυτό δεν γίνεται», δήλωσε και απέρριψε επίσης και την ιδέα μιας κυβέρνησης μειοψηφίας, η οποία, όπως είπε, «θα έφερνε βαθύ διχασμό, όχι μόνο στο κοινοβούλιο, αλλά και στην κοινωνία στο σύνολό της».

Σχετικά με την οικονομική κατάσταση, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που είχαν παραμεληθεί εδώ και δέκα χρόνια: «Αυτό που έχει παραμεληθεί εδώ και δέκα χρόνια δεν μπορεί να διορθωθεί σε δέκα ημέρες. Δεν είμαστε ένα ταχύπλοο που μπορείς απλώς να γυρίσεις και να αλλάξεις κατεύθυνση. Αντίθετα, είμαστε ένα μεγάλο, βαρύ καράβι», είπε χαρακτηριστικά και αντέτεινε ότι η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει το έργο της, αλλά βρίσκεται στον σωστό δρόμο. «Έχουμε πετύχει πολλές φορές περισσότερα από ό,τι η προηγούμενη κυβέρνηση συνασπισμού σε 3,5 χρόνια», υπογράμμισε και έκανε λόγο για «επιτυχίες» στην εσωτερική ασφάλεια, τη μετανάστευση και το βασικό εισόδημα.