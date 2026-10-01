Στο πλαίσιο της τελετής απονομής του Βραβείου Ειρήνης της Βεστφαλίας, το οποίο απονεμήθηκε στο ΝΑΤΟ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τοποθετήθηκε αναλυτικά για τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Ο κ.Μερτς υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης της Ουκρανίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Η ασφάλεια της Ευρώπης παίζεται στην Ουκρανία. Εάν αποτύχουμε να σταματήσουμε τη Μόσχα, η ρωσική πολεμική μηχανή θα στραφεί αργά ή γρήγορα εναντίον μας, εναντίον του ίδιου του ΝΑΤΟ».

Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος παραδέχτηκε ότι η τιμητική αυτή διάκριση σε μια στρατιωτική συμμαχία προκάλεσε έκπληξη, εκτίμησε όμως ότι το ΝΑΤΟ απέτρεψε μια ευθεία στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία, υπηρετώντας τον σκοπό της ειρήνης απέναντι στον ρωσικό επεκτατικό και βίαιο αναθεωρητισμό.

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι η ισχύς και η ενότητα συνιστούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τυχόν εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, επισημαίνοντας την ανάγκη διατήρησης των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλευρό της Ευρώπης όσον αφορά την πολιτική στην Ουκρανία.

Το εσωτερικό μέτωπο στη Γερμανία και η αντιπαράθεση με την AfD

Ο Φρίντριχ Μερτς αναφέρθηκε εκτενώς και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας, όπου το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) καταγράφει υψηλά ποσοστά στις κρατιδιακές εκλογές και διατηρεί την πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου σε εθνικό επίπεδο.

Ο καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία δεν θα επιτρέψει τον διχασμό της από τις υβριδικές επιθέσεις της Μόσχας, από τον αναβρασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τροφοδοτείται από ελεγχόμενα bots, ή από τα συνθήματα της AfD και των υποστηρικτών της Ρωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η AfD αξιώνει την πλήρη διακοπή της στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας του Βερολίνου προς το Κίεβο, την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και την άμεση επανέναρξη του διαλόγου με τη Μόσχα.

Η προοπτική των σχέσεων και ο κίνδυνος νέων μεταναστευτικών ροών

Αναφερόμενος στη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας, ο κ. Μερτς σημείωσε ότι η Γερμανία επιθυμεί, όταν διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες, να διατηρεί σταθερές και προβλέψιμες σχέσεις με τη Ρωσία.

Ωστόσο, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται σύντομα στον πέμπτο χειμώνα του, ο καγκελάριος επέμεινε ότι οι δυτικοί σύμμαχοι οφείλουν να συνεχίσουν να ενισχύουν στρατιωτικά την ουκρανική άμυνα.

Τέλος, ο Γερμανός ηγέτης προειδοποίησε ότι μια ειρήνη που θα υπαγορευθεί μονομερώς από τη Ρωσία εγκυμονεί τον κίνδυνο να προκαλέσει κύματα μαζικής μετανάστευσης προς τη Δύση, δημιουργώντας σοβαρή απειλή για τη συνολική ασφάλεια της Ευρώπης.