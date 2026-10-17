Πεπεισμένος ότι η Ευρώπη είναι σε θέση να δράσει τόσο στην εξωτερική όσο και στην οικονομική πολιτική και ότι θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν». Υπερασπιζόμαστε την πολιτική τάξη της Ευρώπης, όχι μόνο την Ουκρανία, τόνισε επίσης ο κ. Μερτς και ζήτησε να συνεχιστεί η στήριξη στο Κίεβο, ενώ τάχθηκε εκ νέου υπέρ ενός περισσότερο “συγκρατημένου” ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

«Η Ευρώπη σημειώνει πρόοδο σε ορισμένα πολύ βασικά ζητήματα», δήλωσε ο καγκελάριος μετά το τέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αναφερόμενος στην «πρώτη προτεραιότητα», όπως περιέγραψε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. «Μόνο μια οικονομικά ισχυρή και κυρίαρχη Ευρώπη μπορεί να επιβιώσει σε αυτόν στον κόσμο», τόνισε ο κ. Μερτς και πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά ταχύτερα στις στρεβλώσεις του διεθνούς ανταγωνισμού. Αναγνώρισε ωστόσο ταυτόχρονα και ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί έως τώρα δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως, για αυτό, διευκρίνισε, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συναντηθούν εκ νέου στις αρχές του νέου έτους προκειμένου να συζητήσουν την πρόοδο στην ανταγωνιστικότητα και στην ενιαία αγορά.

Σχετικά με τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, ο Φρίντριχ Μερτς επανέλαβε τη θέση του Βερολίνου υπέρ μεγαλύτερης δημοσιονομικής εγκράτειας και επισήμανε ότι «δεδομένων των απαραίτητων μέτρων εξυγίανσης στα διάφορα κράτη-μέλη, είναι απαράδεκτο ο προϋπολογισμός να αυξηθεί κατά περίπου 50%», ενώ παραδέχθηκε ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές θέσεις μεταξύ των κρατών-μελών και ότι η Γερμανία ανήκει σε μια «μικρή ομάδα» κρατών που ζητούν περισσότερες περικοπές δαπανών. Με αυτές τις συνθήκες, ανέφερε, παραμένει ανοιχτό εάν θα ήταν εφικτή μια συμφωνία έως το τέλος του έτους.

Ο καγκελάριος χαιρέτισε επίσης τη συμφωνία της χώρας του με τη Γαλλία για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας «Made in Europe» ως «μία ακόμη επιτυχία». Η συμφωνία, ανέφερε, συνδυάζει την τήρηση των κλιματικών στόχων με περισσότερη τεχνολογική ουδετερότητα και ισχυρότερη εστίαση στα εναλλακτικά καύσιμα. Στόχος παραμένει, διαβεβαίωσε, η κλιματική ουδετερότητα έως το 2035.

Σχετικά με την Ουκρανία, ο καγκελάριος Μερτς υπογράμμισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει τη χώρα, ειδικά ενόψει του χειμώνα. «Θα πρέπει επίσης να αυξήσουμε και πάλι τα κονδύλια, προκειμένου να βοηθήσουμε ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα», δήλωσε, ενώ απέρριψε την πρόταση περί μεταφοράς στις ΗΠΑ μέρους των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευτεί εντός ΕΕ ώστε να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός πίεσης σε πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. «Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, αξίας περίπου 210 δισεκατομμυρίων ευρώ, πρέπει να παραμείνουν στην Ευρώπη. Είναι δικό μας ζήτημα και αποφασίζουμε εμείς για αυτό», ξεκαθάρισε. Σύμφωνα με τους Financial Times, η σχετική πρόταση συζητήθηκε σε πρόσφατη συνάντηση εκπροσώπων από τις ΗΠΑ, την ΕΕ, την Ουκρανία, τη Γερμανία, την Πολωνία και τη Βρετανία, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι. «Γινόμαστε μάρτυρες ενός ολοένα και πιο ανελέητου κύματος επιθέσεων από τη Ρωσία κατά της Ουκρανίας. Παραμένω ακράδαντα πεπεισμένος ότι δεν υπερασπιζόμαστε μόνο την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, αλλά και την πολιτική τάξη της Ευρώπης, στην οποία η Ρωσία ασκεί έντονη πίεση από κάθε άποψη», συμπλήρωσε.