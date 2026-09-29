Την εκτίμηση ότι η Μόσχα συνεχίζει να γυρίζει την πλάτη στην προοπτική μιας ουσιαστικής ειρηνευτικής διαδικασίας εξέφρασε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Αφορμή για την παρέμβασή του στάθηκαν οι επαφές που είχαν πρόσφατα στη Νέα Υόρκη οι επικεφαλής της διπλωματίας της Γερμανίας και της Ρωσίας.

Σε δηλώσεις του, ο επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης σημείωσε πως το αποτέλεσμα των συνομιλιών επιβεβαίωσε την απουσία οποιασδήποτε πρόθεσης από ρωσικής πλευράς για σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στάση που τηρεί το Κρεμλίνο στις διεθνείς συναντήσεις δείχνει ξεκάθαρα πως η διπλωματική οδός παραμένει, προς το παρόν, εκτός των σχεδιασμών της Μόσχας.

«Καταβάλλουμε έντονες διπλωματικές προσπάθειες», δήλωσε ο καγκελάριος σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο, επικαλούμενος την αιφνιδιαστική συνάντηση το Σάββατο μεταξύ του Γιόχαν Βάντεφουλ και του Σεργκέι Λαβρόφ ενόψει της ομιλίας του τελευταίου ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών.

Ήταν η πρώτη συνάντηση αυτού του είδους από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Το Βερολίνο είναι σήμερα ο πρώτος στρατιωτικός υποστηρικτής του Κίεβου.

Ωστόσο «η μεταγενέστερη αξιολόγηση αυτής της συνάντησης από τη Ρωσία έδειξε σαφώς ότι αυτή δεν ενδιαφέρεται καθόλου, επί του παρόντος, για σοβαρές διαπραγματεύσεις», έκρινε ο Φρίντριχ Μερτς μιλώντας κατά τη συνέντευξη Τύπου έχοντας δίπλα του τον Καζάκο πρόεδρο Κασίμ Τζομάρτ Τοκάγιεφ.

Μετά τη συνάντηση με τον Βάντεφουλ, ο Λαβρόφ εκφώνησε ομιλία σε έντονο τόνο από το βήμα του ΟΗΕ κατηγορώντας την Ευρώπη ότι αντιτίθεται στην ειρήνη στην Ουκρανία και υποσχέθηκε ότι η Μόσχα θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία «κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες».

«Δεν υπήρξε καμιά αλλαγή, αλλά τελικά λοιδορία από τη ρωσική πλευρά», δήλωσε με αποδοκιμασία ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.